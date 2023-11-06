Відновити "голову" "Аскольда" буде більш високовартісним проєктом, ніж збудувати новий корабель — Гуменюк

Російський ракетний корабель "Аскольд" після ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" в окупованій Керчі 4 листопада був "обезголовлений" — його лишили надбудови, а ремонт обійдеться росіянам дорожче, ніж збудувати новий корабель.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталя Гуменюк в етері "Суспільне.Спротив".

"Дійсно одна з таких "гордостей" Чорноморського флоту могла би бути, але не так сталося, як гадалося. Тому що вони дуже полюбляють такі сталі вислови, якісь "скрепні" промови і в цьому з ними злий жарт зіграно: Аскольдова могила спрацювала. Скоріш за все, дійсно, він буде похований, тому що обезголовлений. Те, що називають надбудовою в корабельній справі фактично знесено, тобто голову точно знесли. Відновити її скоріш за все буде більш високовартісним проєктом, ніж збудувати новий корабель", — сказала вона.

За словами Гуменюк, "Аскольд" найближчим часом однозначно не зможе брати участь у бойових діях.

Крім того, вона не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів у Криму та Севастополі у ніч на 7 листопада.

"Я хочу сказати словами наших розвідників, вони сказали, що "це не ми", тому що ми за часів комендантської годин поводимось чемно. А це було, коли як раз в Україні комендантська година, тому ми до цього не дотичні. Те, що вони там включали ППО, виключали ППО — це їхні страхи та їхня істерія внутрішня", — наголосила Гуменюк.

Вона зауважила, що треба набратися терпіння та обов'язково дочекатися офіційного повідомлення щодо військової операції Сил оборони в Криму.