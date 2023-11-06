7 листопада — 622 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Нідерланди відправляють до румунської авіабази Фетешті пʼять винищувачів F-16 на яких тренуватимуться українські пілоти.
- Держави-члени НАТО засудили вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі та схвалили рішення призупинити дію угоди. У заяві Північноатлантичного альянсу зазначається, що вихід РФ з Договору — "остання дія в низці тих, що систематично підривають євроатлантичну безпеку".
- Міноборони Росії прозвітувало про атаку із застосуванням 17 безпілотників, які вранці 7 листопада близько 5.04 летіли на Крим. За даними російської сторони, засоби ППО нібито збили дев'ять українських безпілотників, ще вісім перехоплено над акваторією Чорного моря та територією тимчасово окупованого Криму.
- На Київщині від вибуху гранати загинув майор Геннадій Частяков, його 13-річного сина госпіталізували, повідомили в Нацполіції. Він працював помічником Головнокомандувача ЗСУ Залужного.
- 6 листопада увечері військові РФ обстріляли з артилерії автомобільну дорогу біля Красногорівки на Донеччині, в авто загинув 32-річний чоловік.
- Президент Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що командира 128 бригади Лисюка відсторонили від посади на час слідства.
Сили оборони наступають на двох напрямках. За добу відбулось 36 бойових зіткнень — Генштаб
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Збройні сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку. Загалом протягом доби на фронті відбулось 36 бойових зіткнень з російською армією.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 7 листопада.
У Генштабі підкреслюють, що попри значні втрати, Росія не відмовляється від планів щодо повної окупації України.
"Загалом противник завдав 3 ракетні та 35 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Є поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Військові РФ завдали два ракетних удари по території Запорізького району
Сьогодні, 7 листопада, о 17:30 військові армії РФ завдали два ракетні удари по цивільній інфраструктурі Михайлівської громади Запорізького району Запорізької області.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За словами Юрія Малашка, тип ракети, якою поцілила армія РФ наразі встановлюється. Інформації про поранених або загиблих не надходило.
Війська РФ вдарили по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе. Поранена жінка, пошкоджено майже три десятки осель
Протягом 7 листопада війська РФ завдали по Нікопольському району Дніпропетровщини ударів з артилерії та трьома дронами-камікадзе.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, у Нікополі поранено 31-річну жінку. У місті пошкоджено 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, два авто, газогони, лінії електропередач та п`ять сонячних панелей.
Під удар потрапила і Марганецька громада. Там понівечений інфраструктурний об’єкт.
Пошкоджені два приватні будинки, господарчі споруди та авто — армія РФ обстріляла Велику Писарівку на Сумщині
Близько 8:15 7 листопада російські військові обстріляли смт Велика Писарівка на Сумщині.
Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.
Російська армія зі своєї території з артилерії обстріляла цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району. Унаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки, господарчі споруди та транспортні засоби місцевого фермерського господарства.
Наразі проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Матеріали кримінального провадження передадуть до Управління СБУ в Сумській області.
Російські окупанти проводять обшуки в будинках жителів окупованої Луганської області — Центр національного спротиву
Росіяни в тимчасово окупованих населених пунктах Луганській області обшукують будинки та перевіряють документи у місцевих жителів.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
За даними центру, російські окупанти посилюють контррозвідувальний режим.
"Російські війська провели ряд перевірок документів у місцевого населення в низці населених пунктів та провели обшуки будинків та іншого приватного майна", — зазначили в ЦНС.
Також, за інформацією центру, російські окупанти бояться не лише роботи українських розвідувальних груп, але й розуміють, що більшість місцевого населення, яке знаходиться в тимчасовій окупації, готові продовжувати чинити спротив РФ та передавати інформацію про особовий склад та техніку російського війська.
Відновити "голову" "Аскольда" буде більш високовартісним проєктом, ніж збудувати новий корабель — Гуменюк
Російський ракетний корабель "Аскольд" після ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" в окупованій Керчі 4 листопада був "обезголовлений" — його лишили надбудови, а ремонт обійдеться росіянам дорожче, ніж збудувати новий корабель.
Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталя Гуменюк в етері "Суспільне.Спротив".
"Дійсно одна з таких "гордостей" Чорноморського флоту могла би бути, але не так сталося, як гадалося. Тому що вони дуже полюбляють такі сталі вислови, якісь "скрепні" промови і в цьому з ними злий жарт зіграно: Аскольдова могила спрацювала. Скоріш за все, дійсно, він буде похований, тому що обезголовлений. Те, що називають надбудовою в корабельній справі фактично знесено, тобто голову точно знесли. Відновити її скоріш за все буде більш високовартісним проєктом, ніж збудувати новий корабель", — сказала вона.
За словами Гуменюк, "Аскольд" найближчим часом однозначно не зможе брати участь у бойових діях.
Крім того, вона не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів у Криму та Севастополі у ніч на 7 листопада.
"Я хочу сказати словами наших розвідників, вони сказали, що "це не ми", тому що ми за часів комендантської годин поводимось чемно. А це було, коли як раз в Україні комендантська година, тому ми до цього не дотичні. Те, що вони там включали ППО, виключали ППО — це їхні страхи та їхня істерія внутрішня", — наголосила Гуменюк.
Вона зауважила, що треба набратися терпіння та обов'язково дочекатися офіційного повідомлення щодо військової операції Сил оборони в Криму.
У Запоріжжі пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.
В окупованому Донецьку пролунали вибухи, є поранені
У тимчасово окупованому Донецьку 7 листопада пролунали вибухи. Про обстріл заявив самопроголошений голова міста Олексій Кулемзін у своєму Telegram-каналі.
Ворошиловський район під обстрілом", — написав він.
За його даними, зупинений рух трамваїв у цьому районі через обрив в контактному дроті внаслідок обстрілу.
Як повідомило російське пропагандистське ЗМІ "РІА Новини", під час обстрілу постраждали щонайменше 5 цивільних.
У так званому Спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін "ДНР" заявили, що о 16:25 зафіксували обстріл з боку Збройних сил України. Там стверджують, що українські військові нібито випустили три ракети з реактивної системи залпового вогню.
Фінляндія арештувала нерухомість бізнесмена, пов’язаного з оборонним сектором РФ
Судові пристави Фінляндії конфіскували земельні ділянки з нерухомістю російського бізнесмена Бориса Альошина, який обіймає відповідальні посади в компаніях, що виробляють винищувачі МіГ, “Сухий” і дрони “Оріон”.
Про це повідомляє YLE. Майно конфіскували у вересні з ініціативи фінського Міністерства закордонних справ. За рішенням судового пристава, були конфісковані дві суміжні ділянки з нерухомістю неподалік від містечка Лонгвік. Вартість об'єктів становить понад 2,5 млн євро. Як зазначає видання, ЄС включив 68-річного підприємця і науковця Бориса Альошина до списку санкцій улітку через повномасштабну російську агресію проти України. Він працює у багатьох компаніях, пов'язаних із російською військовою промисловістю.
Альошин направив Міністерству оборони заявку на дозвіл купівлі ділянки влітку 2020 року. У заявці йдеться про те, що бізнесмен проводив відпустки в цих місцях, де переважно рибалив.
Альошин є науковим та технологічним радником генерального директора компанії United Aircraft Corporation (UAC), яким володіє російська держава. Дочірні підприємства цього концерну випускають, зокрема, винищувачі МІГ та “Сухий” для російської армії. Він також голова ради директорів компанії "Кронштадт", яка виробляє безпілотні військові дрони "Оріон" для армії Росії.
Власність людей, які зазнали економічних санкцій з боку ЄС, заморожується у Євросоюзі. Крім того, їм заборонено подорожувати країнами союзу або проїжджати через ЄС транзитом.
В Одесі другий день поспіль усувають наслідки російської атаки
В Одесі другий день поспіль усувають наслідки російської атаки по місту у ніч з 5 на 6 листопада.
Про це 7 листопада повідомила директорка департаменту міського господарства Наталя Мостовських.
За її словами, комунальні служби привели в санітарно-технічний стан вулицю Софіївську, куди ввечері 5 листопада влучила ракета РФ. Звідти вивезли близько 90 тонн сміття. Також від уламків очистили вулицю Чернишевського та прилеглі провулки.
"Як вчора, так і сьогодні, комунальні служби та керуючі компанії допомагають мешканцям герметизувати квартири та будинки – скління, закриття віконних отворів плівкою та ОSB-плитами. Ведуться роботи на покрівлях – загалом пошкоджено близько 1000 квадратних метрів", — зазначила у своєму зверненні Наталя Мостовських.
Також вона додала, що служби "Інфоксводоканал" та "Одесагаз", КП "Одесміськсвітло" працюють на місцях. Наразі їхні співробітники вже полагодили понівечений водовід та працюють над герметизацією ушкоджених газових мереж. В Одесі продовжується обстеження квартир та складання актів для отримання допомоги з бюджету міста.
В Україні запускають ще один табір для військовополонених із Росії
Державний проєкт "Хочу жити" через велику кількість полонених росіян відкриє додатковий табір, а також готується запустити ще один.
Про це пише пресслужба проєкту.
Держава наголошує, що утримування військовополонених у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями. Наприклад, одна з умов — проживання полонених у глибокому тилу. На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм.
Збільшення кількості військовополонених РФ проєкт "Хочу жити" пояснює ситуацією на лінії фронту та погіршенням мотивації у росіян, а також тим, що Росія блокує обміни полоненими.
У новому таборі російських військових буде доступна медична допомога, триразове харчування, зв'язок із рідними, а також постійний доступ до Міжнародного комітету Червоного хреста.
Нідерланди відправляють до Румунії пʼять винищувачів F-16 на яких тренуватимуться українці
"П'ять голландських літаків F-16 сьогодні вилітають на авіабазу Фетешті в Румунії. Незабаром відкриється навчальний центр F-16 для підготовки пілотів як з країн НАТО, так і з України", — написала у соцмережі Х (колишній Twitter) міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
На Запоріжжі прикордонники збили чотири російські FPV-дрони
Прикордонники на Запорізькому напрямку, за допомогою антидронової рушниці, знешкодили чотири російських FPV-дрони. Про це сьогодні, 7 листопада, повідомили на Facebook-сторінці Бердянського прикордонного загону.
Захисники виявили дрони їх "звучанням". Три БПЛА, під дією рушниці, втратили керування та здетонували під час приземлення:
"Ще один, який "на борту" ніс вбивчий заряд, зазнавши м’якої посадки, лишився неушкодженим. Після незначного технічного обслуговування "звучатиме" як новенький, вже поряд з українськими квадриками, — йдеться у повідомленні.
Зеленський увів до складу Ставки нового командувача Сил спецоперацій
Про це йдеться в указі №736/2023 на сайті президента.
Згідно з документом, до персонального складу Ставки введено командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Сергія Лупанчука. Водночас зі складу Ставки виведено колишнього командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка.
Чернігівська, Сумська область — повітряна тривога.
Харківська, Запорізька, Луганська, Херсонська області — повітряна тривога.
НАТО засудила рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі
Про це йдеться у заяві на сайті Північноатлантичного Альянсу.
"Країни НАТО засуджують рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) та її агресивну війну проти України, яка суперечить цілям Договору. Вихід Росії з ДЗЗСЄ є останнім у низці дій, які систематично підривають євроатлантичну безпеку. Росія продовжує демонструвати неповагу до контролю над озброєннями, у тому числі до ключових принципів взаємності, прозорості та верифікації і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах", — зазначили у НАТО.
Тому, як наслідок, держави-учасниці ДЗЗСЄ мають намір призупинити дію Договору на стільки часу, на скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародним правом. Це рішення повністю підтримується усіма членами НАТО.
Фонд Сороса "Open Society Foundations" планує реалізувати в Україні нові проєкти
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Open Society Foundations" планує започатковувати нові проєкти. Обговорили наші пріоритетні потреби", — розповів Шмигаль.
Серед пріоритетів, які обговорювалися, глава уряду назвав:
- відновлення економіки,
- відбудову,
- соціальну сферу,
- програми підтримки малого й середнього бізнесу, зокрема ветеранського.
Перспективними Шмигаль також назвав такі напрямки співпраці як розмінування, енергетика, логістика.
В Україні вдалося повністю відновити 421 медзаклад, пошкоджений внаслідок російської агресії
Станом на початок листопада 2023 року Україні вдалося повністю відновити 421 об’єкт медзакладів, пошкоджених внаслідок російської агресії. Ще 413 об’єктів відновлено частково, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Найбільше відновлених медзакладів наразі на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині. Всього за понад півтора року повномасштабної війни Росія пошкодила 1468 об’єктів медичних закладів України, ще 193 було зруйновано вщент.
Жителів Київщини попереджають про вибухи
Жителів Київської області та околиць столиці попереджають про звуки вибухів. Сьогодні, 7 листопада, у Вишгородському районі працюватимуть сапери. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
Планові роботи піротехніків пов'язані зі знищенням вибухонебезпечних предметів.
Жителів довколишніх громад закликають зберігати спокій.
В Україні на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими", — зазначив президент.
Ексзаступнику міністра оборони Шаповалову не обрали запобіжний захід
Як передає кореспондентка Суспільного, колишньому заступнику міністра оборони України В'ячеславу Шаповалову 7 листопада суд мав обрати запобіжний захід у справі про розтрату майже 1 млрд гривень державних коштів на неякісні куртки для ЗСУ. Обрання перенесли на 9 листопада.
Як напередодні сказав нам у коментарі адвокат Шаповалова Сергій Мітюрін, це вже третя підозра Шаповалову. Перші дві підозри ексурядовець отримав у справі про бронежилети — одну від ДБР, іншу — за результатами досудового розслідування від СБУ. Тож він уже має за ними запобіжний захід — тримання під вартою.
"Не може бути у людини два тримання під вартою", — сказав адвокат під час суду 7 листопада.
Російські диверсанти намагаються прорвати північний кордон України по 9−10 разів на місяць
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Мета диверсійно-розвідувальних груп — провести розвідку наших позицій, нанести ураження військовим, або навіть цивільним обʼєктам. По 9-10 разів щомісяця ворожі ДРГ пробують заходити на територію прикордонних із Росією районів Чернігівської та Сумської областей", — розповів Наєв.
За його словами, це професійно навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій та головного розвідувального управління генштабу РФ.
"Тому ми маємо завжди бути напоготові", — наголосив Наєв.
У передмісті Кривого Рогу чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
СБУ затримала депутата з колишньої ОПЗЖ, який займався рекетом у Вінниці
"У результаті комплексних заходів у Вінниці нейтралізовано кримінальне угруповання, яке тероризувало жителів міста та намагалось "підім’яти" під себе аграрний бізнес у регіоні. Серед затриманих – депутат Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ, та двоє його спільників – працівників Муніципальної варти міськради", — повідомили у СБУ.
Чоловіки займалися рекетом серед підприємців та вимагали з потерпілих гроші як регулярну "данину", а у разі відмови – погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна. Співробітники СБУ затримали всіх учасників банди. При обшуках у помешканні затриманого депутата вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси. А у його спільників виявлено готівку та чорнові записи "боржників".
Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Троє із них, включно з депутатом, уже перебувають під вартою.
На аеродромі у Таганрогу палають гвинтокрили — Андрющенко
"З Таганрогу передають, що на аеродромі після вибуху палають гвинтокрили. Росіяни дійсно системно використовують аеродром Таганрогу для базування зокрема вертолітних підрозділів, але не тільки. Системи ППО, техника до перекиду в України — все це рясно систематично квітне там", — повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Через російські обстріли пошкоджена газова інфраструктура у двох областях — Міненерго
Як повідомляє Міністерство енергетики, газова інфраструктура у Дніпропетровській та Сумській областях зазнала пошкоджень через ворожі артобстріли. Є відключені абоненти — тривають роботи з відновлення.
"Через сприятливі погодні умови рівень споживання газу в Україні менший, ніж минулого року у цей період, на понад 13 мільйонів кубометрів за добу. Це дозволяє активно накопичувати запаси блакитного палива у сховищах — наразі у ПСГ понад 16 млрд кубометрів блакитного палива", — йдеться у повідомленні.
Також у міністерстві повідомили, що два енергоблоки генеруючих потужностей виведено у короткостроковий ремонт у межах однієї доби.
Готовність до Україна виконала 4 з 7 рекомендацій ЄС щодо вступу — Радіо Свобода
Про це передає "Радіо Свобода" з посиланням на внутрішній документ Єврокомісії. У документі, зокрема, йдеться, що ️законодавство щодо процедури добору суддів КСУ приведено у відповідь до рекомендацій Венеційської комісії. Крім того, інспектори ЄК підтвердили ️завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Також змінено щодо стандартів FATF законодавство про боротьбу з відмиванням грошей, схвалено стратегічний план реформування всього правоохоронного сектору. Крім того, проведена ️реформа медіагалузі – українське законодавство узгоджено з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.
Водночас завершеним повністю не вважається, зокрема, подальше посилення боротьби з корупцією. У рамках цього кроку Єврокомісія очікувала, зокрема, призначення нового керівника САП та директора НАБУ.
У Києві на блокпосту автомобіль збив військову Держприкордонної служби
Інцидент стався увечері 6 листопада, повідомили в Нацполіції. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.
За даними поліції, водій автомобіля "Рено" скоїв наїзд на прикордонницю, яка несла службу на блокпосту і саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.
Росіяни з важкої артилерії обстрілювали Нікополь та села на Дніпропетровщині
Про це повідомляє МВС.
"Протягом минулої доби ворог з важкої артилерії обстрілював Нікополь та села Марганецької та Червоногригорівської громади. Унаслідок влучань поранення отримав 56-річний чоловік. Пошкоджено близько десятка приватних житлових будинків, дві господарчі споруди, будівлі на території храму, два легкові авто, паркани, металеві ворота, газопровід та лінії електропостачання. Уламки російського залізяччя зруйнували дах, стіни та стелю в приміщеннях, вибило вікна та понівечило фасади", — йдеться у повідомленні.
Йозвяк: Відкриття перемовин про вступ України до ЄС відбудеться, ймовірно, у березні 2024 року
"27 єврокомісарів зустрілися для обговорення розширення ЄС. 7 листопада переговори продовжаться, але основні передумови зрозумілі: на Україну і Молдову чекає відкриття переговорів про вступ до ЄС (найімовірніше, у березні 2024 року), а на Грузію — статус кандидата з умовами для переходу на наступний етап", — повідомив у Х (колишній Twitter) редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
На Херсонщині з небезпечних районів мають вивезти ще 430 дітей
З 23 населених пунктів Херсонської області, які перебувають під постійними обстрілами, треба евакуювати ще 430 дітей. Про це в марафоні "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
"Працюємо кожен день. Працюють правоохоронці, соцзахист, місцеві громади, щоб якнайшвидше вивезти дітей. Але перш за все треба згода сімей. Зараз поки що лайтова евакуація. Ми поки не хочемо примушувати людей. Якщо найближчим часом люди не подумають про життя своїх дітей, то будемо йти іншим шляхом", — розповів Толоконніков.
За даними ОВА, станом на 4 листопада з населених пунктів Херсонської області, які перебувають під постійними обстрілами, вивезли 350 дітей.
Мінцифри пропонує грант у 700 тисяч євро на відновлення інтернету в Україні
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.
"Запускаємо з німецьким урядом грантову програму для українських телеком-компаній. Мета — відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, щоб українці могли спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. Загальний бюджет — 700 тисяч євро. Допомогу до 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській (без м. Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях", — повідомив очільник Мінцифри.
Заявки на отримання гранту приймаються до 30 листопада.
СБУ затримала коригувальника, який навів російський "Іскандер" на будинки у Харкові
Як повідомляє пресслужба СБУ, затримали агента головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ), який скоригував повітряну атаку РФ на Харків 6 жовтня. Внаслідок удару ракети типу "Іскандер" тоді загинуло двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопець, а десятки цивільних отримали поранення. Значних руйнувань та пошкоджень зазнали декілька житлових будинків у центрі Харкова.
За даними слідства, зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів. Російська спецслужба завербувала його дистанційно через Телеграм.
Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону. Отриману інформацію передавав до російського гру через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини на сході України. Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Шаман", якому СБУ раніше повідомила про підозру.
"Коригувальнику" повідомили про підозру, наразі він перебуває під вартою.
Удари України по Криму можуть затримати постачання РФ нових кораблів — британська розвідка
Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути питання про передислокацію далі від лінії фронту, що затримає постачання нових кораблів.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.
“Як повідомляють українські та російські джерела, 4 листопада 2023 року новозбудований російський військово-морський корвет був майже напевно пошкоджений після удару, нанесеного під час стоянки на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі в окупованому Криму”, — відзначили у британській розвідці.
Зазначається, що корабель "Аскольд" класу "Каракурт", спущений на воду у 2021 році, не був введений в експлуатацію у складі ВМС Росії.
“Цей інцидент стався далі на схід від Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною дальніх ударів”, — йдеться у звіті британських розвідників.
На Луганщині окупанти не нараховують додатковий стаж за шкідливе виробництво — Лисогор
На тимчасово окупованій Луганщині людям все частіше відмовляються нараховувати додатковий стаж за роботу в складних умовах. Організаціям рекомендують не приймати у людей документи та нараховувати загальний стаж.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Все частіше літні люди в окупації скаржаться на відмову в перерахунку пенсій росіянами. Навіть якщо вдалося зібрати документи, що особа працювала на підприємстві зі шкідливими умовами праці, їх можуть просто проігнорувати", — повідомив Артем Лисогор.
За словами Лисогора є свідчення, що установам та організаціям у так званій "ЛНР" рекомендують не видавати людям документи про особливі умови праці та нараховувати загальний стаж.
Очільник області додав, що у Рубіжному та Кремінній, так само як раніше у Сєвєродонецьку, скорочують обсяги видачі гуманітарної допомоги. Із листопада її зможуть отримати лише окремі списки людей. Ці обмеження повʼязані зі зменшенням обсягів поставок з РФ.
Лубінець звернувся до СБУ і поліції щодо негативу на адресу військових, які спілкуються мовами нацменшин
Уповноважений Верховної ради и з прав людини Дмитро Лубінець закликав Службу безпеки України, Національну поліцію та Національну раду з питань телебачення і радіомовлення перевірити інформацію про негативні висловлювання на адресу військовослужбовців, які спілкуються мовами нацменшин.
Про це омбудсман повідомив у Телеграм.
У Миколаєві вшанували пам'ять загиблих льотчиків 299-ї бригади
У Миколаєві шостого листопада вшанували пам'ять загиблих під час повномасштабного російського вторгнення льотчиків 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. За традицією на злітній смузі спалили фортепіано.
Про це повідомили в пресслужбі бригади.
На музичному інструменті написали позивні пілотів та бортові номери.
Спалювання фортепіано на честь загиблих пілотів — американська традиція, що бере початок з часів Другої світової війни — з битви за Британію. В одній з таких ескадрилій служив британський пілот, який умів вправно грати на піаніно. Одного разу під час виконання бойового завдання його літак збили й піаніст загинув. Тоді в пам'ять про загиблого американські колеги спалили його інструмент.
Вперше в Україні запалало фортепіано 19 жовтня 2018 році на аеродромі у Старокостянтинові у день закриття навчань "Чисте Небо — 2018". Пілоти вшанували пам’ять загиблого екіпажу винищувача Су-27 УБ.
В Авдіївці лишається два лікарі та чотири медсестри — Барабаш
У Авдіївці, жителі якої вже півтора року живуть у підвалах, лишається два лікарі та чотири медсестри. Вони не мають можливості їздити на виклики, але продовжують надавати допомогу на місці та кажуть, що лишатимуться в Авдіївці доки не виїде останній житель.
Про це розповів в ефірі "Суспільне Спротив" начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.
"Ситуація незмінна. Як гатили вони по місту та позиціям, так і гатять. За минулу добу трохи більше 30 масованих обстрілів відбулось по території громади. на жаль б'ють і авіацією, на жаль дуже багато мінометних обстрілів, танкових, РСЗВ", — повідомив Віталій Барабаш.
Зустріч G7 у Токіо: глава МЗС Японії заявила, що війна в Ізраїлі не завадить підтримці України
Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава у вівторок, 7 листопада, заявила, що загострення конфлікту на Близькому Сході не вплине на підтримку України в її війні з Росією з боку “Групи Семи” (G7).
Про це повідомляє Reuters.
"Наша відданість продовженню суворих санкцій проти Росії та рішучій підтримці України анітрохи не похитнулася, навіть попри загострення ситуації на Близькому Сході", — заявила Камікава на пресконференції.
Вона повідомила, що G7 організовує віртуальну зустріч з Дмитром Кулебою, яка відбудеться під час зустрічі G7 у Токіо.
Країни "Групи Семи" (G7) — Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США — і Європейський Союз зустрічаються в Токіо 7-8 листопада, щоб обговорити такі питання, як війна Росії в Україні та війна в Ізраїлі.
Російські війська мінують критичну інфраструктуру на ТОТ Херсонщини — ГУР
На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.
Про це в Telegram повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У ГУР припускають, що відповідні дії російських військ свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати.
Армія РФ за минулу добу 124 рази атакувала 22 населених пункти Запорізької області
Протягом минулої доби, 6 листопада, російські військові атакували 22 населених пункти Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 7 листопада, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Загалом армія РФ завдала 124 удари по містах та селах Запорізької області:
- з авіації — по Новодарівці;
- застосувала РСЗВ по Магдалинівці, Малій Токмачці й Роботиному;
- 18 разів атакувала БПЛА Залізничне, Гуляйполе, Новоданилівку, Червоне, Чарівне, Малу Токмачку, Левадне, Новодарівку та Малі Щербаки;
- 102 рази з артилерії обстріляла території Оріхова, Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Полтавки, Білогір'я, Верхньої Терси, Затишшя, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів, Кам'янського.
"Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.
На Донеччині за добу від обстрілів РФ загинула одна людина
Протягом 6 листопада від обстрілів з боку російської армії на Донеччинізагинула одна людина у Красногорівці.
Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1759 людей, поранення отримали 4290 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.
У Херсоні чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Російські війська 84 рази обстріляли Херсонщину: поранені шестеро людей
Армія РФ упродовж 6 листопада 84 рази обстріляла Херсонську область. З мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, зенітних установок, дронів та авіації випустила по її території 558 снарядів. По Херсону — 27.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Снаряди влучили у медичний заклад у Херсоні, підприємство харчової промисловості у Херсонському районі, житлові квартали населених пунктів області. Шестеро людей отримали поранення, йдеться в повідомленні.
За минулу добу російська армія використала 10 керованих авіабомб для обстрілів Херсонської області, повідомила в марафоні "Суспільне. Спротив" керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.
"Це у порівнянні з 85, які армія РФ використала минулої доби, фактично в 10 разів менше. Але кожна з них не менше 500 кг тротилового еквівалента. Великі руйнування. Ми продовжуємо говорити про евакуацію з прибережних населених пунктів і дякуємо людям, що дослухаються. Також продовжується обов'язкова евакуація родин з дітьми", — сказала Гуменюк.
Через обстріл Нікополя поранено чоловіка
Через обстріл Нікополя на Дніпропетровщині увечері 6 листопада поранено 56-річного чоловіка.
Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
Місто обстріляли з артилерії. Пошкоджено церкву, сім хат, сарай, лінії електропередач тощо.
Уночі армія РФ била по Марганецькій та Червоногригорівській громадах Нікопольського району. Поранених та загиблих немає.
Окупаційна влада Севастополя заявила про постраждалого внаслідок атаки БпЛА у Криму
"За уточненою інформацією від Рятувальної служби Севастополя уламки від збитого БПЛА також упали на подвір'ї одного з приватних будинків в Орлівці. Постраждав чоловік. У нього перелом руки. Загрози життю немає. Також зафіксовано інформацію про падіння фрагментів збитих безпілотників у районі Качі. Серйозних пошкоджень будівель і комунікацій у Севастополі не зафіксовано", — написав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.
За добу російське військо втратило 890 військових — Генштаб
Станом на ранок 7 листопада загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 306 860 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 890 військових.
Росіяни намагаються оточити Авдіївку — Генштаб
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 листопада.
На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку військо РФ вело безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де українські захисники відбили близько 20 атак росіян.
На Лиманському напрямку окупанти РФ наступальних (штурмових) дій не вели.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак російського війська біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають війську РФ втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку військо РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам РФ значних втрат. Безуспішними були наступальні дії росіян у районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.
На Мар’їнському напрямку військо РФ здійснило понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках російські військові вели безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області; Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Тут українські захисники відбили понад 10 атак.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах окупантів РФ.
Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень — Генштаб
За добу на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні.
У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку армія РФ вела безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де українські захисники відбили близько 20 атак противника.
На Лиманському напрямку російські військові наступальних (штурмових) дій не вели.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак армії Росії біля Богданівки та Хромового Донецької області.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ та 1 удар — по зенітно-ракетному комплексу російських військових. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу “Shahed-136/131” та розвідувальний БпЛА росіян.
Підрозділи ракетних військ України уразили 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль армії РФ.
На Крим летіли 17 БПЛА — Міноборони Росії
Міноборони Росії прозвітувало, що їхні засоби ППО знищили дев'ять українських БПЛА над акваторією Чорного моря та Кримом, ще вісім буцімто були перехоплені.
"Вранці 7 листопада припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням сімнадцяти БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО дев'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено та вісім перехоплено над акваторією Чорного моря та територією Республіки Крим", — йдеться у повідомленні.
У Севастополі працює система ППО
У Севастополі працює система ППО.
Про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram.
За його інформацією, попередньо, над акваторією вже збито 5 безпілотників. На місці працюють усі служби у штатному режимі.