У Криму та Севастополі лунали вибухи, є постраждалий

У ніч на 7 листопада у Саках та Новофедорівці окупованого Криму було чути вибухи. Також у Севастополі працювала російська ППО — уламки від збитих БПЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці, у Качі та на подвір'я приватного будинку в Орлівці, де чоловік отримав перелом руки.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Як розповів Суспільному Крим місцевий житель, у Саках всю ніч були вибухи.

"Всю ніч в Саках було чути вибухи. Вибухало як в самому місті, так і в стороні Новофедорівки", — сказав він.

Водночас Міноборони Росії прозвітувало, що їхні засоби ППО знищили дев'ять українських БПЛА над акваторією Чорного моря та Кримом, ще вісім буцімто були перехоплені.

"Вранці 7 листопада припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням сімнадцяти БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО дев'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено та вісім перехоплено над акваторією Чорного моря та територією Республіки Крим", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Севастополі вночі до ранку працювала система ППО, повідомив "губернатор" міста Михайло Развожаєв у Telegram.

За його інформацією, над акваторією вже збито нібито п'ять безпілотників. На місці працюють усі служби у штатному режимі.

"Губернатор" додав, що сталася пожежа в Андріївці, де впали уламки безпілотника на дах приватного будинку. Її ліквідували о 05:19.

"За уточненою інформацією від Рятувальної служби Севастополя уламки від збитого БПЛА також упали на подвір'ї одного з приватних будинків в Орлівці. Постраждав чоловік. У нього перелом руки. Загрози життю немає. Також зафіксовано інформацію про падіння фрагментів збитих безпілотників у районі Качі. Серйозних пошкоджень будівель і комунікацій у Севастополі не зафіксовано", — написав Развожаєв.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram, Viber та у Facebook