Полтавка Ярослава Білан та житель Лубен Георгій Барсуков посіли перші місця на чемпіонаті світу з бодібілдингу. Змагання відбулися в іспанському місті Санта-Сусанна.

Про це стало відомо з офіційного протоколу змагань.

Ярослава Білан виборола "золото" у категорії жінки бікіні майстри до 164 сантиметрів. Ще одне "золото" у категорії до 100 кілограмів у жителя Лубен Георгія Барсукова.

Окрім того, "срібло" здобув кременчуківець Сергій Ройко в категорії "менс фізик мускуляр", а також дві "бронзи" здобули Ірина Тертична з Кременчука та полтавка Ярослава Білан.

Загалом у змаганнях взяли участь 54 спортсмени з України. Збірна України виборола 26 нагород – 9 "золотих", 7 "срібних" та 10 "бронзових".

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook