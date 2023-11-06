Захист від дронів. Миколаївщина розвиває методи боротьби з безпілотниками

Посилений захист від дронів на Миколаївщині необхідний через поширення атак різнопланових дронів, які використовує російська армія. У зв'язку з цим українські військові розглядають залучення мобільних вогневих груп для захисту об'єктів на території країни.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі України — Укрінформ розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"На Миколаївщині — це серйозний напрямок роботи, тому що область часто атакують "шахедами". І не тільки "шахедами", а й різними безпілотниками російського виробництва, є також розвідувальні безпілотні літальні апарати", — говорить Юрій Ігнат.

Зі слів Ігната, війна з дронами — це реалії, адже ще рік тому не було такої інтенсивності застосування різнопланових дронів і перспективи їх використання надалі.

"З'явилися FPV-дрони — це ще один напрямок, над яким треба працювати, системи РЕБ розвивати і системи, що здатні локально вражати дрони. Мобільні вогневі групи будуть нарощуватись і надалі, адже іншого виходу, як захищати кількісно немає на сьогодні", — розповідає Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ каже, що великі системи протиповітряної оборони мають захищати стратегічні об'єкти держави від російської авіації в українському небі.

"Мобільні вогневі групи — це вимушений крок, на який пішло військове керівництво держави, аби захистити на місцях локально об'єкти інфраструктури та інші державні та стратегічні військові об'єкти, куди потенційно може влучити армія РФ", — коментує речник.

За словами Ігната, радіус застосування зброї мобільних вогневих груп є не надто великою.

Якщо дрон буде летіти, скажімо, два кілометри, то є кулемет або зенітна гармата трошки далі. Зрозуміло, що потрібна велика кількість цих груп, аби перекрити кожний клаптик нашої території. Але враховуємо, що Україна різна за ландшафтом місцевості: висоти, ліси — це все ускладнює.

Зі слів речника Повітряних сил ЗСУ, станом на шосте листопада шукаються різні методи та шляхи покращення вогневої роботи й додаткове обладнання — мобільні швидкісні автомобілі, що дозволять швидко пересуватися і займати ту вигідну позицію, з якої можна буде більш ефективно відпрацювати по дрону.

"Мобільні групи — це серйозна поміч, щоразу вони показують результат. Але це вимушений крок, нам потрібно мати сучасні системи ППО, сучасні засоби, які будуть здатні знищувати безпілотники в автоматичному режимі. А ще краще, мати достатньо систем радіоелектронної боротьби, що будуть садити ті БпЛА без жодного пострілу", — говорить речник.

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