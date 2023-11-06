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Ртутні термометри й ліки. Де на Кіровоградщині утилізувати медичні відходи та яка вартість цих послуг
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Ртутні термометри й ліки. Де на Кіровоградщині утилізувати медичні відходи та яка вартість цих послуг

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Ртутні термометри й ліки. Де на Кіровоградщині утилізувати медичні відходи та яка вартість цих послуг
Ліки та ртутні термометри. Фото ілюстративне: Суспільне Кропивницький

В Кіровоградській області медичні відходи такі як протерміновані ліки або пошкоджені ртутні термометри можна утилізувати на підприємствах, які мають відповідну ліцензію. Їх п'ять. На одному із них Суспільному розповіли, утилізувати кілограм ліків коштує 24 гривні, один ртутний термометр – 36 гривень.

Керівник компанії, який попросив не називати його ім'я, сказав, що їхніми клієнтами є переважно лікарні та великі підприємства, жителі області звертаються рідко.

"Ми розташовані на околиці міста (усі фірми з ліцензії на поводження з небезпечними відходами – аналогічно – ред.). Людині простіше викинути прострочені ліки в смітник ніж їхати до нас.

Про ймовірну небезпеку ліків, які люди викидають у сміття, почали говорити представники громадської організації "Флора", яка вивчає стан екології регіону. Їх дослідження показали, у ґрунтових водах на території Кіровоградській області підвищений вміст фармакологічних речовин. Причина, вважають – у тому, що дрібні медичні й косметологічні підприємства та жителі області викидають медичні відходи на смітники, звідки з опадами вони потрапляють у ґрунт.

За інформацією заступниці директора ГО "Флора" Ірини Мунтян, результати їх дослідження свідчать про те, що 75% з 360 опитаних ними жителів області викидають медвідходи у смітник, 16% – спалюють, решта – відносять до спеціалізованих установ для утилізації.

Що відомо про підприємства, які можуть утилізувати медичні відходи

У відповідь на запит "Флори" обласний департамент екології та природних ресурсів надав інформацію, що ліцензію поводження з небезпечними відходами на Кіровоградщині мають:

  • ТОВ "Стів Оріджинал Груп";
  • ТОВ "К-2 ЛТД";
  • ТОВ Науково-виробнича фірма "Екоцентр";
  • ТОВ "ЕКОВДМ";
  • ТОВ "Український центр поводження з відходами".

Також у цьому списку аварійно-рятувальний загін спецпризначення управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Проте речниця Оксана Мачак сказала Суспільному, що жоден підрозділ Служби в регіоні не утилізує небезпечні відходи, зокрема медикаменти.

Суспільне телефонувало в компанії з переліку тих, хто має ліценцію, за номерами, що є у відкритому доступі.

"Потрібна обласна програма збору та утилізації ліків"

Керівник компанії, що утилізує ліки (про якого згадувалось вище) вважає, робота зі збору та утилізації медвідходів в області не проводиться.

"Потрібно ставити спеціальні контейнери для збору, укладати договори з компаніями, які збиратимуть та утилізуватимуть централізовано. Це питання має вирішуватист на рівні області".

Довідково: отримати ліцензію на утилізацію небезпечних відходів може як юридична особа, так і фізична особа-підприємець. За інформацією з порталу "Дія", дозвіл видає міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. За отримання ліцензії слід заплатити один прожитковий мінімум, нині це 2684 гривень.

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