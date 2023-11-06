В неділю, 5 листопада, вечірній максимум споживання був на 2,3% вище, ніж в попередню неділю 29 жовтня. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх споживачів, і якщо не буде обстрілів, то підстав для обмежень в енергосистемі нема.

Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

Зазначається, що 5 листопада, середньодобова температура була на 1,1°C вище, ніж у вівторок 31 жовтня — 12,6°C проти 11,5°C. Вечірній максимум споживання електроенергії вчора був вище на 2,3% у порівнянні з неділею 29 жовтня.

За даними компанії, 6 листопада в системі зафіксований профіцит — надлишок виробленої електроенергії. Причина – активна робота електростанцій на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ) (в деяких регіонах погода не тільки вітряна, але і сонячна).

"Щоб зберегти баланс між споживанням та виробництвом й уникнути обмеження роботи електростанцій на ВДЕ "Укренерго" звернувся до польського оператора енергосистеми PSE із запитом на надання аварійної допомоги у вигляді термінової закупівлі надлишків української електроенергії протягом 3 денних годин загальним обсягом 900 МВт/год", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що цей захід допомагає уникнути витрат на компенсацію обмеження роботи об’єктів ВДЕ.

У компанії повідомили, що після поточного ремонту повернувся в роботу блок на одній з теплоелектростанцій (ТЕС). Тому електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів.

"Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувались. Якщо у вас відсутня електроенергія – причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго", — йдеться у повідомленні.

Експорт/імпорт

Сьогодні імпорт електроенергії здійснюється в денні та вечірні години (період максимального споживання) зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 2 572 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 281 МВт.

Експорт здійснюється до Словаччини, Молдови та Румунії в нічні години (добовий мінімум споживання) загальним обсягом 700 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 266 МВт.

Знеструмлення у регіонах

Вночі 6 листопада дією захисту відключалась високовольтна лінія в західному регіоні. Знеструмлювались побутові та юридичні споживачі "Львівобленерго". Через 1 год 12 хв енергоживлення споживачів було відновлено в повному обсязі.

Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишається 427 населених пунктів. Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин є відключення в Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Яка ситуація з відновленням енергосистеми України

Восени 2022 року Росія регулярно почала обстрілювати енергоінфраструктуру України. У грудні через удари окупантів з ладу була виведена половина енергосистеми. Тоді запровадили надзвичайний стан в енергетиці.

Міжнародні організації та уряди відправили генератори й іншу допомогу для відновлення електрики, а у Парижі 13 грудня відбувся перший енергетичний "Рамштайн", на якому схвалили виділення одного мільярда доларів для України на проходження зими.

Після масованих обстрілів 16 грудня в Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці. У грудні через російські обстріли з ладу була виведена половина енергосистеми України.

У жовтні 2022 року прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що 2023 року Україна потребуватиме ще 17 млрд доларів на швидку відбудову енергетичної, критичної та житлової інфраструктури, а також відновлення економіки.

25 липня Шмигаль заявив, що в Україні під час підготовки до зими вже здійснили близько 60% запланованих робіт із відновлення електромереж, пошкоджених під час масованих атак РФ.

30 липня прем'єр повідомив, що у держави є кошти на відновлення, ремонт і захист об’єктів енергетики й важливо вчасно провести всі заплановані заходи. Він наголосив, що до початку опалювального сезону перед Міненерго стоїть чітке завдання — додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. До кінця року, впродовж листопада-грудня, — додати в систему ще 1,2 ГВт. Ідуть ремонти та захист енергооб'єктів.