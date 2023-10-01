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У Львові вшанували пам’ять полеглих захисників
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У Львові вшанували пам’ять полеглих захисників

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У Львові вшанували пам’ять полеглих захисників
Фото опублікував Максим Козицький

У Львові сьогодні, 1 жовтня, у День захисників та захисниць та 81-ої річниці створення УПА на Марсовому полі та полях почесних поховань № 67 і №76 поклали квіти та лампадки до могил полеглих військових.

За інформацією пресслужби Львівської ОВА, до Личаківського кладовища прийшли представники військових та силових структур, родини учасників російсько-української війни та родини Героїв Небесної Сотні.

У Львові вшанували пам’ять полеглих захисників
У Львові вшанували загиблих військовослужбовців. Фото опублікував Максим Козицький

Люди поклали квіти та лампадки до могил полеглих захисників, виконали гімн та помолилися за кожного з них.

"Наприкінці відбулася екуменічна панахида та проходження роти почесної варти", — повідомили у Львівській ОВА.

Також почесна варта та ліцеїсти Ліцею імені Героїв Крут поклали квіти до Меморіалу УПА.

"Щирі співчуття кожній сімʼї, яка втратила рідних через війну. Ваш біль — це біль усієї держави. Ваша втрата — це величезна втрата для всього українського народу", — сказав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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