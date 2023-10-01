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"Емоцій не було, тільки шок": власниця крамниці з Умані, куди влучив російський безпілотник
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"Емоцій не було, тільки шок": власниця крамниці з Умані, куди влучив російський безпілотник

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&quot;Емоцій не було, тільки шок&quot;: власниця крамниці з Умані, куди влучив російський безпілотник
Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по Умані, 1 жовтня 2023 рік

В одному зі зруйнованих російськими безпілотниками приміщенні колишньої нафтобази в Умані винаймала куточок Олена Коваленко. Там у неї був власний бізнес — невеличка крамниця з побутовими товарами.

У приміщенні немає ні вікон, ні стін. Пошкоджений дах та стеля. Серед безладу, що виник внаслідок вибуху БпЛА, валяються новенькі рушники, постільна білизна, парасольки іграшки та навіть квіти. Усе це ще вчора було крамом, а нині пошкоджене росіянами.

"Я приїхала зранку і отримала шокотерапію. Мені подзвонили вночі і сказали, що все зруйноване. Поки комендантська година тривала їхати не можна було. Як приїхала, у мене не було емоцій, тільки шок", — поділилася пані Олена.

Російський безпілотник зруйнував крамницю в Умані
Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по Умані, 1 жовтня 2023 рік

"Емоцій не було, тільки шок": власниця крамниці з Умані, куди влучив російський безпілотник
Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по Умані, 1 жовтня 2023 рік

"Емоцій не було, тільки шок": власниця крамниці з Умані, куди влучив російський безпілотник
Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по Умані, 1 жовтня 2023 рік

Ця справа була джерелом прибутку з чого жила її сім'я. Нині пані Олена не лише директорка магазину, а й прибиральник, і вантажник. Збитки оцінити поки не може, як і поприбирати, оскільки потрібно дочекатися комісію, яка задокументує руйнування. На питання чи була готова до такого виверту долі пояснила:

"Ну як не сподівалася? Нині іде війна. Все можливе і ніхто не застрахований від цього. Може влучити і в будь-чий бізнес, і в будинок".

Утім, додала, налаштована оптимістично:

"Я це приміщення орендувала. Сподіваюся, що можна буде поприбирати і відновити тут все. Збитки будуть чималі, але викрутимося, ми ж українці".

Власниця крамниці з Умані, куди влучив російський безпілотник поділилася враженнями
Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по Умані, 1 жовтня 2023 рік

Що відомо про атаку безпілотниками Умані 1 жовтня

  • Проти ночі на 1 жовтня російські війська атакували Черкащину безпілотниками. В області було чутно вибухи, працювала протиповітряна оборона. Як розповів Суспільному керівник ОВА Ігор Табурець, росіяни поцілили по промисловій інфраструктурі в Умані, є постраждалі. Повітряна тривога в регіоні тривала тричі: з 00:18 до 05:04 ранку.
  • Унаслідок атаки росіян на Умань 1 жовтня виникло кілька пожеж на підприємстві із зерном. Займання остаточно ліквідували близько шостої години ранку, оскільки доводилося переривати гасіння через часті повітряні тривоги. Пожежі на зерносховищі гасили понад пів сотні людей, розповіла у коментарі Суспільному речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.
  • У ніч на 1 жовтня російські безпілотники поцілили три об'єкти цивільної інфраструктури в Умані: зерносховище, та два об'єкти колишньої нафтобази. Загальна площа загоряння — близько 3 600 квадратних метрів. Резервуари нафтобази довгий час не були у використанні, розповів у коментарі керівник ОВА Ігор Табурець.
  • Унаслідок атаки безпілотниками по Умані 1 жовтня постраждала одна людина. Вона отримала травми від вибухової хвилі. Травмованого ушпиталили, його здоров'ю загрози немає, розповів у коментарі керівник ОВА Ігор Табурець.

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