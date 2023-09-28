Вибухи на Черкащині 1 жовтня: є влучання по промисловій інфраструктурі

Проти ночі на 1 жовтня російські війська атакували Черкащину безпілотниками. В області було чутно вибухи, працювала протиповітряна оборона.
Як розповів Суспільному керівник ОВА Ігор Табурець, росіяни поцілили по промисловій інфраструктурі в Умані, є постраждалі.
Повітряна тривога в регіоні тривала тричі: з 00:18 до 05:04 ранку.
"Уночі масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно", — деталізував Табурець.
Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.
За даними Повітряних сил України, у ніч на 1 жовтня 2023 року російські війська атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed". Усього зафіксовано пуски близько 30, знищено 16.
Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України
Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України