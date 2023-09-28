Вибухи на Черкащині 1 жовтня: є влучання по промисловій інфраструктурі

Проти ночі на 1 жовтня російські війська атакували Черкащину безпілотниками. В області було чутно вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Як розповів Суспільному керівник ОВА Ігор Табурець, росіяни поцілили по промисловій інфраструктурі в Умані, є постраждалі.

Повітряна тривога в регіоні тривала тричі: з 00:18 до 05:04 ранку.

"Уночі масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно", — деталізував Табурець.

Фото / Черкаська ОВА, влучання безпілотників в Умані 1 жовтня 2023 року

Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.

Фото / ДСНС Черкащини, ліквідація наслідків атаки безпілотників 1 жовтня 2023 року

За даними Повітряних сил України, у ніч на 1 жовтня 2023 року російські війська атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed". Усього зафіксовано пуски близько 30, знищено 16.

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