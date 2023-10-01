НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Не лише склади із зерном: розповіли подробиці влучання по Умані
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиЗерноМІСЦЕВА ВЛАДАТОП РЕГІОНІВРегіони

Не лише склади із зерном: розповіли подробиці влучання по Умані

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Не лише склади із зерном: розповіли подробиці влучання по Умані
Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по промисловому підприємству в Умані, 1 жовтня 2023 рік

У ніч на 1 жовтня російські безпілотники поцілили три об'єкти цивільної інфраструктури в Умані: зерносховище, та два об'єкти колишньої нафтобази. Загальна площа загоряння — близько 3 600 квадратних метрів.

Резервуари нафтобази довгий час не були у використанні, розповів у коментарі керівник ОВА Ігор Табурець.

За словами посадовця, росіяни в Умані цілили виключно по об'єктах цивільної інфраструктури:

"Трохи більше за північ 1 жовтня відбулися влучання безпілотників на територію Умані. Зокрема поцілили по зерносховищу, де було щойно зібране соняшникове насіння — близько 90 тонн".

Розповіли подробиці влучання по складах в Умані
Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по промисловому підприємству в Умані, 1 жовтня 2023 рік

За словами головного інженера підприємства Володимира Кульбіцького, склад, куди поцілили безпілотником вночі, відновленню у цьому сезоні не підлягає.

"Є влучання у шість зерноскладів. Знищені саме ті в яких мало зберігатись зерно, та ті які використовувались. Влучання у склади були точними — жодного влучання поза межі складів немає", — розповів Володимир Кульбіцький.

Загалом над промисловим районом в Умані вночі було чутно близько дев'яти вибухів, розповіли місцеві жителі.

Влучання безпілотниками по Умані
Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по промисловому підприємству в Умані, 1 жовтня 2023 рік

Не лише зерносховища: розповіли подробиці влучання по Умані
Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по промисловому підприємству в Умані, 1 жовтня 2023 рік

Керівник Уманської районної адміністрації Ігор Миклащук додав:

"Росіяни вдарили по місцях продовольчої безпеки України — по місцях зберігання зерна та продуктів. Найбільше влучань відбулося саме по цьому підприємству. Щодо відшкодування — зранку розпочала працювати комісія, яка обліковує збитки внаслідок влучань".

З його слів, насамперед допомога буде спрямована цивільному населенню, яке зазнало збитків унаслідок вибухової хвилі:

"Яким чином буде надаватися допомога постраждалому підприємству визначатиме керівництво обласної військової адміністрації та державні органи, оскільки у місцевому бюджеті немає коштів для відшкодування такого масштабу", — додав Ігор Миклащук.

Не лише зерносховища: розповіли подробиці влучання по Умані
Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по промисловому підприємству в Умані, 1 жовтня 2023 рік

Що відомо про атаку безпілотниками Умані 1 жовтня

  • Проти ночі на 1 жовтня російські війська атакували Черкащину безпілотниками. В області було чутно вибухи, працювала протиповітряна оборона. Як розповів Суспільному керівник ОВА Ігор Табурець, росіяни поцілили по промисловій інфраструктурі в Умані, є постраждалі. Повітряна тривога в регіоні тривала тричі: з 00:18 до 05:04 ранку.
  • Унаслідок атаки росіян на Умань 1 жовтня виникло кілька пожеж на підприємстві із зерном. Займання остаточно ліквідували близько шостої години ранку, оскільки доводилося переривати гасіння через часті повітряні тривоги. Пожежі на зерносховищі гасили понад пів сотні людей, розповіла у коментарі Суспільному речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Обстріли Херсона
Обстріли Херсона і Козацького, день захисників та захисниць України. 585 день війни: хроніка подій в Херсонській області
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
День захисників і захисниць. Головні новини Харкова та області 1 жовтня: хроніка
День захисників і захисниць. Головні новини Харкова та області 1 жовтня: хроніка
На початок