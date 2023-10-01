У ніч на 1 жовтня російські безпілотники поцілили три об'єкти цивільної інфраструктури в Умані: зерносховище, та два об'єкти колишньої нафтобази. Загальна площа загоряння — близько 3 600 квадратних метрів.

Резервуари нафтобази довгий час не були у використанні, розповів у коментарі керівник ОВА Ігор Табурець.

За словами посадовця, росіяни в Умані цілили виключно по об'єктах цивільної інфраструктури:

"Трохи більше за північ 1 жовтня відбулися влучання безпілотників на територію Умані. Зокрема поцілили по зерносховищу, де було щойно зібране соняшникове насіння — близько 90 тонн".

Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по промисловому підприємству в Умані, 1 жовтня 2023 рік

За словами головного інженера підприємства Володимира Кульбіцького, склад, куди поцілили безпілотником вночі, відновленню у цьому сезоні не підлягає.

"Є влучання у шість зерноскладів. Знищені саме ті в яких мало зберігатись зерно, та ті які використовувались. Влучання у склади були точними — жодного влучання поза межі складів немає", — розповів Володимир Кульбіцький.

Загалом над промисловим районом в Умані вночі було чутно близько дев'яти вибухів, розповіли місцеві жителі.

Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по промисловому підприємству в Умані, 1 жовтня 2023 рік

Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по промисловому підприємству в Умані, 1 жовтня 2023 рік

Керівник Уманської районної адміністрації Ігор Миклащук додав:

"Росіяни вдарили по місцях продовольчої безпеки України — по місцях зберігання зерна та продуктів. Найбільше влучань відбулося саме по цьому підприємству. Щодо відшкодування — зранку розпочала працювати комісія, яка обліковує збитки внаслідок влучань".

З його слів, насамперед допомога буде спрямована цивільному населенню, яке зазнало збитків унаслідок вибухової хвилі:

"Яким чином буде надаватися допомога постраждалому підприємству визначатиме керівництво обласної військової адміністрації та державні органи, оскільки у місцевому бюджеті немає коштів для відшкодування такого масштабу", — додав Ігор Миклащук.

Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по промисловому підприємству в Умані, 1 жовтня 2023 рік

Що відомо про атаку безпілотниками Умані 1 жовтня

Проти ночі на 1 жовтня російські війська атакували Черкащину безпілотниками. В області було чутно вибухи, працювала протиповітряна оборона. Як розповів Суспільному керівник ОВА Ігор Табурець, росіяни поцілили по промисловій інфраструктурі в Умані, є постраждалі. Повітряна тривога в регіоні тривала тричі: з 00:18 до 05:04 ранку.

Унаслідок атаки росіян на Умань 1 жовтня виникло кілька пожеж на підприємстві із зерном. Займання остаточно ліквідували близько шостої години ранку, оскільки доводилося переривати гасіння через часті повітряні тривоги. Пожежі на зерносховищі гасили понад пів сотні людей, розповіла у коментарі Суспільному речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

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