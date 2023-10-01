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Влучання безпілотників по Умані: пожежі на зерносховищі гасили понад пів сотні рятувальників
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Влучання безпілотників по Умані: пожежі на зерносховищі гасили понад пів сотні рятувальників

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Влучання безпілотників по Умані: пожежі на зерносховищі гасили понад пів сотні рятувальників
Фото / Головне управління держслужби із надзвичайних ситуацій, гасіння пожежі в Умані 1 жовтня 2023 року

Унаслідок атаки росіян по Умані 1 жовтня виникло кілька пожеж на підприємстві із зерном. Займання остаточно ліквідували близько шостої години ранку, оскільки доводилося переривати гасіння через часті повітряні тривоги.

Пожежі на зерносховищі гасили понад пів сотні людей, розповіла у коментарі Суспільному речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Повітряна тривога в регіоні тривала тричі: з 00:18 до 05:04 ранку. Зі слів речниці, горіло окремими осередками, що ускладнювало гасіння:

"Ліквідували пожежу на окремих осередках загальною площею понад три тисячі квадратних метрів. Ускладнювалося гасіння тим, що кілька разів поспіль лунали повітряні тривоги та потрібно було щораз відводити рятувальників з місця пожежі, аби зберегти життя людям", — деталізувала Норовкова.

На місці події працювали 11 спецмашин та понад пів сотні рятувальників. Вогонь поширювався не швидко, не було загрози перекидання пожежі на будівлі поруч, додала речниця.

"Утім швидко ліквідувати пожежу не вдалося через те, що було кілька осередків горіння та доводилося розосереджувати спецтехніку та людей", — пояснила Норовкова.

Влучання безпілотників по Умані: пожежу у зерносховищі гасили понад пів сотні рятувальників
Фото / Головне управління держслужби із надзвичайних ситуацій, гасіння пожежі в Умані 1 жовтня 2023 року

Що відомо про атаку безпілотниками Умані 1 жовтня

Проти ночі на 1 жовтня російські війська атакували Черкащину безпілотниками. В області було чутно вибухи, працювала протиповітряна оборона. Як розповів Суспільному керівник ОВА Ігор Табурець, росіяни поцілили по промисловій інфраструктурі в Умані, є постраждалі. Повітряна тривога в регіоні тривала тричі: з 00:18 до 05:04 ранку.

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