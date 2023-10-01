Атака безпілотниками на Умань: травми отримала людина, яка перебувала вдома

Унаслідок атаки безпілотниками по Умані 1 жовтня постраждала одна людина. Вона отримала травми від вибухової хвилі.

Травмованого ушпиталили, його здоров'ю загрози немає, розповів у коментарі керівник ОВА Ігор Табурець.

"Постраждала цивільна людина, яка отримала травми внаслідок вибухової хвилі. Ця людина перебувала в момент влучання у себе вдома. Отримала незначні пошкодження Її доставили до міської лікарні Умані", — деталізував керівник ОВА.

Поруч з пошкодженим вибухами підприємством дім уманчанки пані Катерини. У неї пошкоджена оселя — випали від вибухової хвилі вікна, полопав шифер на даху. Сама вціліла, бо коли почула вибухи та звуки моторів "Шахедів" разом з рідними вийшла надвір:

"Ми проснулися від вибухів, що лунали біля елеватора. Ми вийшли надвір, було темно, бо аварійно вимкнулось освітлення. Але ми бачили ці "Шахеди". Вони кружляли прямо над головою, а тоді вимикався мотор і вони падали і вибухали прямо поруч за парканом".

Жителька Умані Катерина Федорівна. Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова, влучання безпілотниками по промисловому підприємству в Умані, 1 жовтня 2023 рік

Нині триває ліквідація наслідків влучання, прокоментував ситуацію керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець:

"Ліквідація наслідків триватиме, оскільки будівлі, що розташовані поруч отримали пошкодження від вибухової хвилі — є вибиті шибки, пошкоджений дох тощо. Ц все потребуватиме відновлення".

За словами міської голови Умані Ірини Плетньової, травмована людина почувається задовільно. Додала: комісія обстежила в місті постраждалі внаслідок обстрілу оселі:

"Цієї ночі (1 жовтня - ред.) вибухи лунали один за одним протягом двох годин. Чимало осель уманчан зазнали ушкоджень. Комісія заактувала пошкодження, але якщо вашу оселю не обстежили — звертайтеся до міськради, чи до мене особисто", — сказала Ірина Плетньова.

Що відомо про атаку безпілотниками Умані 1 жовтня

Проти ночі на 1 жовтня російські війська атакували Черкащину безпілотниками. В області було чутно вибухи, працювала протиповітряна оборона. Як розповів Суспільному керівник ОВА Ігор Табурець, росіяни поцілили по промисловій інфраструктурі в Умані, є постраждалі. Повітряна тривога в регіоні тривала тричі: з 00:18 до 05:04 ранку.

Унаслідок атаки росіян на Умань 1 жовтня виникло кілька пожеж на підприємстві із зерном. Займання остаточно ліквідували близько шостої години ранку, оскільки доводилося переривати гасіння через часті повітряні тривоги. Пожежі на зерносховищі гасили понад пів сотні людей, розповіла у коментарі Суспільному речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

У ніч на 1 жовтня російські безпілотники поцілили три об'єкти цивільної інфраструктури в Умані: зерносховище, та два об'єкти колишньої нафтобази. Загальна площа загоряння — близько 3 600 квадратних метрів. Резервуари нафтобази довгий час не були у використанні, розповів у коментарі керівник ОВА Ігор Табурець.

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