Папа Римський Франциск призначив 21 нового кардинала

Папа Римський Франциск у суботу, 30 вересня на площі Святого Петра у Ватикані призначив 21 нового кардинала, особисто вручивши червоний ковпак більшості нових церковних посадовців.

Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що 18 з 21 нових кардиналів молодші 80 років, а отже, матимуть право голосу на можливому конклаві з обрання нового Папи Римського. Правила Ватикану не дозволяють кардиналам, старшим за цей вік, голосувати на конклаві.

Як пише DPA, призначення до Колегії кардиналів Католицької церкви, яка обирає нових очільників Ватикану, фактично дає можливість понтифіку впливати на обрання свого наступника.

Це означає, що 99 зі 137 кардиналів, які наразі мають право обирати наступного Папу, були призначені Франциском, якому зараз 86 років. Як і в попередні роки, Папа Франциск дедалі частіше обирає єпископів і архиєпископів з неєвропейських країн для призначення кардиналами. Цього разу його увага зосереджена на духовенстві з Африки та Азії, включаючи нових кардиналів з Танзанії, Малайзії, Південного Судану, КНР і ПАР.

Позиція Папи Римського щодо російського вторгнення в Україну

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папу Римського кілька разів критикували за дії чи слова щодо війни. Спочатку Франциск сказав, що біженців з України у світі приймають краще, ніж з інших країн.

Перед католицьким Великоднем у Ватикані вирішили організувати символічне примирення українців і росіян. Під час хресної дороги в Колізеї хрест мали нести українка і росіянка. Ідея зустріла бурхливе обурення в суспільстві та серед вірян, а також українських дипломатів.

24 серпня минулого року Папа Римський Франциск заявив, що дочка кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дарія, яку підірвали у Підмосков'ї є "невинною жертвою війни". Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив про розчарування словами понтифіка.

25 серпня 2022 року Міністерство закордонних справ запросило апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, щоб висловити йому розчарування словами Папи Римського Франциска про смерть дочки кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дарії.

30 серпня торік Ватикан відреагував на критику Папи Римського, через його слова про вбивство дочки російського пропагандиста Дугіна. Там наголосили, що слова Папи слід трактувати, як голос цінностей, а не політичну позицію.

У відеозверненні до російської молоді 25 серпня Папа Франциск заявив: "Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, (країни) великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини".

На цю заяву відреагували в українському МЗС. Речник відомства Олег Ніколенко у коментарі Суспільному наголосив, що "саме такою імперіалістичною пропагандою, духовними скрепами і потребою в порятунку "великої Матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл".

Глава Української греко-католицької церкви патріарх Святослав заявив, що ці слова понтифіка можуть бути сприйняті як підтримка "націоналізму й імперіалізму", який сьогодні став причиною війни в Україні.

У Ватикані заявили, що Папа Римський своїм зверненням до молоді у Санкт-Петербурзі закликав російських католиків "не звеличувати імперіалістичну логіку".

4 вересня Папа Римський Франциск заявив, що його слова до російської молоді про "велику Росію" були невдало сформульовані. Понтифік не мав на меті виправдовувати імперіалізм. За його словами, головним наміром було нагадування молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не політичну.