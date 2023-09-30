Україна стане одним з ключових виробників зброї у світі — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем і це потенціал, який почав реалізовуватись.

Про це Володимир Зеленський сказав під час звернення 30 вересня.

"Відбувся перший Форум оборонних індустрій. Дуже успішний. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій – станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу", — поінформував Зеленський.

За словами президента, це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, балтійські друзі – Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія.

Зеленський додав, що українські виробники підписали на Форумі 20 документів із компаніями-партнерами й "кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці".

"Загалом у нашому Форумі оборонних індустрій – і це тільки перший такий Форум – узяли участь більше ніж 250 компаній, і серед них десятки українських компаній. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую всім, чия робота – саме такі результати для України", — сказав Зеленський.

Президент нагадав, що завтра, 1 жовтня — дуже важливий день для України.

"День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, а й роблять так, що наш народ і наша держава не втрачають своєї історії, бʼються за своє життя та свободу й надихають боротьбою весь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо всім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо памʼять тих, хто віддав своє життя заради України", — сказав Зеленський і додав, що також вперше 1 жовтня буде Покрова.

"Вперше цей день – Покрова – буде 1 жовтня. І давайте започаткуємо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня. Девʼята ранку. Хоч би де ви були – на центральній вулиці вашого міста чи просто вдома, – давайте на хвилину зупинимось та вшануємо мовчанням памʼять наших полеглих захисників і захисниць і подумаємо про тих, хто зараз у бою, на бойових завданнях, на постах. Хто рятує життя. Хто захищає – в усіх сенсах цього слова – наш народ і державу", — сказав президент.

30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, до якого можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.

Що відомо про Форум оборонних індустрій

Президент Володимир Зеленський 23 серпня заявив, що Україна готується провести Форум оборонних індустрій, аби продемонструвати свої виробничі потужності та залучити оборонні підприємства партнерів до співпраці.

16 вересня глава держави розповів про форум: "Наше завдання абсолютно очевидне — дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів".

Форум відбувся 29 вересня. На заході президент Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, до якого можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що західні виробники зброї завдяки Україні отримують унікальні переваги на ринку для вдосконалення своїх зразків і для створення нової потужнішої зброї.

Генеральний директор Baykar Халук Байрактар повідомив, що компанія інвестує 100 мільйонів доларів у три проєкти в Україні.