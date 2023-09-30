Україна може отримати більше САУ Caesar — гендиректор Nexter Group

Франція утричі збільшила виробництво самохідних артилерійських установок Caesar і Україна може отримати більше цих гаубиць.

Про це на Форумі оборонних індустрій сказав генеральний директор Nexter Group віцепрезидент французької асоціації оборонної промисловості Ніколя Шамуссі, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми поставили Україні різні системи озброєнь, запчастини та навчили українських воїнів обслуговуванню та ремонту наших систем. Зараз ми продовжуємо відправляти запчастини. Тож цей форум, полягає в тому, щоб зрозуміти що робити далі з точки зору місцевого виробництва", — сказав він.

Шамуссі зазначив, що підписав угоду з Управлінням оборонних закупівель України. У рамках договору усі французькі та українські компанії можуть підписувати індивідуальні угоди.

"Ми підписали понад 10 окремих угод з приватними та державними оборонними компаніями в Україні для спільного виробництва боєприпасів, безпілотників, та інших видів озброєння. А також для співпраці у кібербезпеці", — сказав гендиректор Nexter Group.

Він також зазначив, що Україна може отримати більше САУ Caesar.

"Caesar дуже потужна і пристосована до використання вашими військовими. Тому я припускаю, що буде більше поставок Caesar. Ми запровадили кардинальні зміни у промисловому процесі для збільшення можливостей виробництва. З початку війни ми утричі збільшили виробництво САУ Caesar, та удвічі збільшили виробництво боєприпасів. Адже наша спільна єдина мета – допомогти Україні", — сказав Шамуссі.

Що відомо про Форум оборонних індустрій

Президент Володимир Зеленський 23 серпня заявив, що Україна готується провести Форум оборонних індустрій, аби продемонструвати свої виробничі потужності та залучити оборонні підприємства партнерів до співпраці.

16 вересня глава держави розповів про форум: "Наше завдання абсолютно очевидне — дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів".