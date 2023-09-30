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Україна вперше відзначить День захисників і захисниць у нову дату
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Україна вперше відзначить День захисників і захисниць у нову дату

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ЗСУ
ЗСУ. Ілюстративне фото: Getty Images

У неділю, 1 жовтня, Україна вперше відзначить День захисників і захисниць у нову дату.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Хоч би де ви були – вдома чи на роботі, на центральній площі великого міста чи на вуличці маленького села – зупиніться. Зупиніться на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас, б’ючись за свободу держави. Зупиніться, щоб ушанувати пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя за Україну", — йдеться у повідомленні.

О 9:00 по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих воїнів.

14 липня Верховна рада змінила дати трьох свят: Різдво офіційно відзначатиметься 25 грудня, День Української Державності – 15 липня, День захисників і захисниць України – 1 жовтня, а не 14 жовтня, як це було раніше.

Президент 16 березня 2022 року підписав указ про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9-ій ранку за загиблими внаслідок російської агресії.

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