У виробництві зброї й техніки економічна доцільність вирішує все — Чмут

Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що ефективність Форуму оборонних індустрій, який відбувся у Києві 29 вересня залежить від кінцевого результату, який не досягається за один день.

Про це Тарас Чмут сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ефективність Форуму залежить від кінцевого результату. А результат не досягається в один день. Тому зарано давати якісь оцінки цьому заходу. А те, що Україна намагається залучати різних партнерів світу для того, щоб нарощувати або створювати нові виробництва, це чудово", — сказав Чмут.

Водночас він наголосив, що Україна не може повністю покладатися на іноземних постачальників як в межах міжнародної технічної допомоги, так і у межах прямих закупівель.

"І так само самостійно Україна на сьогодні не здатна робити значної кількості того, що нам потрібно. Залучення західних і східних партнерів — це можливість створювати щось нове або покращувати те, що в нас уже робиться. По-перше, ми зараз виробляємо, ми можемо спільно виробляти, ми можемо збільшувати це виробництво. По-друге, за рахунок того, що в нас війна, ми можемо випробовувати, тестувати техніку в режимі реального часу на реальному полі бою, в реальних умовах, з реальним противником. І тут же в Україні її модернізувати", — пояснив Тарас Чмут.

Щодо перенесення виробництва зброї за кордон, Чмут заявив, що тут є як переваги, так і недоліки.

"Переваги очевидні, бо не стріляють, немає перебоїв з електрикою і подібних ризиків. Недоліки — збільшення логістики, потрібно все з-за кордону привозити. Але це нормальна практика. Якщо ми подивимося на високотехнологічні західні вироби, то вони збираються в десятках країн і потім об'єднуються. Тобто це питання відпрацювання цього ланцюга, логістики, забезпечення, перевезення, підбору людей, тому що там і українці теж працюють", — сказав Чмут.

За його словами, кращим варіантом було б мати закритий цикл виробництва техніки й зброї в Україні.

"В ідеальних умовах, звичайно, хотілося б мати закритий цикл виробництва всього в себе: від сировини, до кінцевого виробу. Але буквально кілька країн у світі можуть собі таке дозволити. Це умовно США, Китай, Росія в деякій номенклатурі. Але все одно вони покладаються при цьому на інших виробників, інші компанії, інших підрядників з усього світу. Економічна доцільність вирішує все. Якщо економічно доцільно робити спільно в Європі, то треба робити так. Якщо потім порахуємо, і нам буде дешевше виробляти в себе, повернемо назад", — сказав Чмут.

Що відомо про Форум оборонних індустрій

Президент Володимир Зеленський 23 серпня заявив, що Україна готується провести Форум оборонних індустрій, аби продемонструвати свої виробничі потужності та залучити оборонні підприємства партнерів до співпраці.

16 вересня глава держави розповів про форум: "Наше завдання абсолютно очевидне — дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів".

Форум відбувся 29 вересня. На заході президент Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, до якого можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що західні виробники зброї завдяки Україні отримують унікальні переваги на ринку для вдосконалення своїх зразків і для створення нової потужнішої зброї.

Генеральний директор Baykar Халук Байрактар повідомив, що компанія інвестує 100 мільйонів доларів у три проєкти в Україні.