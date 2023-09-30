Західні виробники зброї завдяки Україні отримують унікальні переваги на ринку для вдосконалення своїх зразків і для створення нової потужнішої зброї.

Про це на форумі оборонних індустрій сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Після перемоги відбудеться дві речі — українська оборонно промисловість буде повністю інтегрована в НАТО, як і сама Україна. Друге — зброя виготовлена українськими та іноземними компаніями буде найбільш буде найбільш конкурентоспроможною у світі", — сказав він.

Кулеба також зазначив, що до початку повномасштабної війни Африка була одним із головних ринків збуту для українських виробників зброї.

"Сьогодні Африка чекає повернення українських компаній на цей ринок для продажу зброї. Друга зацікавленість, яка з'явилася в Африці — це власне розміщення виробництва української зброї і амуніції на території континенту. Африканські партнери розуміють що українська зброя буде надзвичайно високоякісною. Як партнери ми їм зрозумілі. Тому попит на виробництво зброї виготовленої в Україні буде високим. І Африка повернеться в список топ ринків для українських виробників зброї і їхніх західних партнерів" — сказав він.

Що відомо про Форум оборонних індустрій

Президент Володимир Зеленський 23 серпня заявив, що Україна готується провести Форум оборонних індустрій, аби продемонструвати свої виробничі потужності та залучити оборонні підприємства партнерів до співпраці.

16 вересня глава держави розповів про форум: "Наше завдання абсолютно очевидне — дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів".