Президент Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, до якого можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Альянс створили на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій, який відбувався у Києві.

"Ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Альянс який цінує міжнародне право Та вміє працювати для реального захисту міжнародного права, захисту безпеки націй від будь-якої агресії. Ми розробили відповідну базову декларацію як основу альянсу і до неї можуть приєднатись виробники зброї та техніки з усього світу", — сказав він.

За словами президента, цю декларацію уже підписали 13 визначних компаній, які готові з Україною будувати новий арсенал вільного світу.

"Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно промислового комплексу. Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії яка працює заради оборони в Україні або з Україною, або яка хоче прийти в Україну", — сказав Зеленський.

За його словами, в Україні буде засновано спеціальний оборонний фонд який забезпечить додаткові ресурси зокрема для розвитку воєнних виробництв та підтримки відповідної співпраці для створення нових воєнних об’єктів та програм, які "потрібні для оборони та турботи про наших воїнів". "Ресурси фонду — це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій. Фонд буде наповнюватись коштом дивідендів від державних оборонних активів та з прибутку від продажу конфіскованих російських активів", — сказав президент.

Що відомо про Форум оборонних індустрій

Президент Володимир Зеленський 23 серпня заявив, що Україна готується провести Форум оборонних індустрій, аби продемонструвати свої виробничі потужності та залучити оборонні підприємства партнерів до співпраці.

16 вересня глава держави розповів про форум: "Наше завдання абсолютно очевидне — дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів".