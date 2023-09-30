Колишнього міністра закордонних справ невизнаної республіки Нагірний Карабах Давида Бабаяна було затримано. За рішенням суду його заарештували на чотири місяці. Бабаян проходить обвинуваченим за більш як десяти статтями Кримінального кодексу Азербайджану.

Про це повідомляє генпрокуратура Азербайджану.

"29 вересня 2023 року Давида Бабаяна було затримано правоохоронними органами Азербайджанської Республіки й передано до рук слідства, і цього ж дня йому було пред'явлено звинувачення. Він був відправлений до слідчого ізолятора Служби державної безпеки після виконання рішення суду про попереднє ув'язнення", — йдеться у повідомленні.

За даними генпрокуратури, Бабаяна звинувачують у веденні агресивної війни, вербуванні та навчанні найманців, порушенні норм міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту, бездіяльності чи віддачі злочинних наказів під час конфлікту, організації терактів та міжнаціональної ворожнечі, а також за низкою інших статей.

Разом із Бабаяном суд заарештував колишнього командувача армії Нагірного Карабаху генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Він проходить обвинуваченим у справі про тортури.

Напередодні Служба державної безпеки Азербайджану повідомила про арешт колишнього заступника командувача силами невизнаної республіки Нагірний Карабах Давида Манукяна. Він є громадянином Вірменії та підозрюється у терористичних злочинах.

28 вересня колишньому главі уряду Нагірного Карабаху Рубену Варданяну, який у середу, 27 вересня, був затриманий азербайджанськими прикордонниками, в Азербайджані пред’явили обвинувачення у фінансуванні тероризму. Суд арештував його на 4 місяці.

Станом на 30 вересня з території Нагірного Карабаху до Вірменії виїхало 100 тисяч 417 людей. Всього у Вірменії було зареєстровано 81 тисяча 139 осіб.

Що відомо про операцію Азербайджану в Карабасі

Азербайджан 19 вересня заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабаху. Для евакуації населення з небезпечної зони створили гуманітарні коридори та пункти прийому, заявили у міноборони країни.

При цьому МО Вірменії інформувало, що ситуація на кордонах відносно стабільна. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян скликав засідання Радбезу у зв'язку із ситуацією у Нагірному Карабасі та говорив, що Азербайджан проводить етнічну чистку.

У МОЗ Нагірного Карабаху заявляли, що внаслідок операції Азербайджану 19 вересня загинули п'ятеро людей. Також 80 людей перебувають у медзакладі, серед них 15 — цивільні.

20 вересня у Нагірному Карабаху ухвалили рішення про припинення вогню з 13:00 за місцевим часом. Зазначалося, що питання з азербайджанською стороною про "реінтеграцію" та забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуть на зустрічі в місті Євлах 21 вересня.

Міноборони Азербайджану підтвердило домовленість про припинення вогню. У відомстві повідомили, що з території Карабаху мали вивести вірменських військових. Після цього прем’єр Вірменії Нікол Пашинян виступив із відеозверненням, у якому заявив, що у Нагірному Карабаху не було вірменських збройних сил.

Як заявили в Офісі омбудсмана Вірменії, внаслідок обстрілів у Нагірному Карабасі станом на 20 вересня було відомо про 32 загиблих, понад 200 поранених. Зокрема, йдеться про 7 загиблих цивільних, із них — 2 дитини, а також 35 поранених цивільних, із них — 13 дітей.

Ввечері 20 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан відновив свій суверенітет у результаті антитерористичних заходів у Нагірному Карабасі.

У місті Євлах в Азербайджані у четвер, 21 вересня, відбулась зустріч представників невизнаної республіки у Нагірному Карабасі з владою Азербайджану. Повідомляють, що "на переговорах обговорювали питання реінтеграції вірмен, які проживають у Карабасі".

Що відомо про конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через цей регіон розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок цього, за різними даними, загинуло понад 30 000 осіб. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Попри те, що перемир'я між сторонами було досягнуто, його періодично порушували. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається замороженим, утім перше велике порушення — так звана "чотириденна війна" — сталось у 2016 році. Повідомлення, поширені сторонами конфлікту з приводу зіткнень, були суперечливими. Перші бої тоді почалися в ніч на 2 квітня 2016 року. Протистояння тривало до 5 квітня 2016 року.

Друга ескалація конфлікту відбулася у вересні 2020. Тоді країни звинуватили одна одну в початку військових дій. Вже 10 листопада Азербайджан та Вірменія погодилися підписали мирну угоду. Договір підписали за посередництва Росії. На тлі цього в Єревані розпочалися протести. Люди вимагали, щоб Пашинян пішов у відставку.

У травні 2022 року у вірменському Єревані знову відбулися акції протесту на тлі квітневої заяви прем’єр-міністра Нікол Пашиняна про можливість підписання з Азербайджаном мирної угоди щодо статусу Нагірного Карабаху.

2 серпня 2022 року Азербайджан виступив з вимогою звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабаською Республікою. У Вірменії відповіли відмовою. На цьому тлі розпочалася ескалація конфлікту на лінії зіткнення. Міністерства оборони країн повідомили про втрати з обох сторін.

25 травня на розширеному засіданні Вищої євразійської економічної ради прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності. Своєю чергою президент Азербайджану Ільхам Алієв під час виступу заявив, що "в них немає територіальних претензій із Вірменією”, хоча обидва лідери й посперечались щодо ситуації в Лачинському коридорі, який, як сказав вірменський прем'єр, "захопили азербайджанські сили" і додав, що можливість виходу на мирну угоду є.

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