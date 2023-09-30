На даний момент у місцях несвободи окупанти утримують понад 33 українців, яких звинувачують за причетність до кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджихана, яких затримали на окупованих територіях України.

Про це повідомив Суспільному Крим голова Кримськотатарського Ресурсного Центру (КРЦ), член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

"Затримували їх як на території окупованого Криму, так і на новоокупованих територіях. В першу чергу, це Херсонська та Запорізька області. У більшості Херсонська область в Генічеському районі", — зазначив він.

Крім того, за даними КРЦ, відомо про понад 60 випадків викриття та покарання за адміністративним кодексом за "дискредитацію ЗС РФ".

"Тут є і штрафи, і адміністративні арешти на декілька діб. Далі 10 осіб заарештували і звинуватили за карним кодексом РФ за "дискредитацію ЗС РФ", — уточнив Барієв.

За його словами, окупанти намагаються залякувати більше проукраїнських громадян, які мешкають на окупованих територіях намагаються продемонструвати ефективну роботу спецслужб Росії, а також звітувати перед своїм командуванням, що вони активно працюють в Криму.

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