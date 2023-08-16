Румунія підтвердила, що проводитиме підготовку українських пілотів на F-16

Румунія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 та розмістить на своїй території майбутній регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів.

Про це сказав президент Румунії Клаус Йоганнісі виступі з нагоди з нагоди Дня ВМС.

За його словами, разом з іншими членами НАТО, Румунія продовжить підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, "у її боротьбі за мир і свободу", а також братиме участь в проєктах НАТО, присвячених Україні.

"Ми візьмемо участь у підготовці українських військових у рамках місії військової допомоги Європейського союзу та розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який обслуговуватиме як румунських, альянсівських, так і українських пілотів", — сказав Йоганніс.

За словами президента, паралельно Румунія продовжуватиме координацію в рамках ЄС для ефективного подолання численних наслідків війни в Україні.

"Ми й надалі підтримуватимемо європейський шлях Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях", — сказав він.

Що відомо про передачу Україні західних винищувачів

19 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. До "авіаційної коаліції" приєднаються і Бельгія та Данія.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні сучасних бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по російській території.

20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу у сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж своїх винищувачів F-16 приватній компанії Draken International. Аналітики припускають, що літаки можуть бути передані Україні.

21 травня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу у підготовці українських військових пілотів.

Після саміту "Великої сімки" стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Україна пообіцяла не застосовувати їх для ударів по російській території.

На саміті G7 обговорили з партнерами підготовку українських пілотів – утім про повноцінну передачу машин говорити зарано, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом для США та інших західних союзників. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

23 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники України визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

23 червня речник Пентагону генерал Пет Райдер повідомив, що Данія надіслала Сполученим Штатам запит на підтримку навчання українських пілотів на винищувачах F-16.