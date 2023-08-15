Внаслідок ракетної атаки по Львівщині травмувались 15 людей

На Львівщині внаслідок російської ракетної атаки отримали травми 15 людей, серед них — 10-річна дитина, найстаршій — 72.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами посадовця, на Львівщині є 6 влучань. Одну ракету збили сили ППО.

Внаслідок обстрілів у Львові пошкоджено 40 будинків, крім того, є пошкодження населених пунктах у Оброшинській та Зимноводівській територіальних громадах.

"На даний момент ліквідовуємо наслідки. На щастя, немає загиблих. 5 людей госпіталізовано. Важких госпіталізованих немає. На щастя, п’ятеро в легкому стані", — повідомив Максим Козицький.

Що відомо про ракетний удар по Львівщині 15 серпня

Вранці, 15 серпня, у Львові та області під час повітряної тривоги лунали вибухи. Уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській.

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 04:02, вона тривала до 05:49.