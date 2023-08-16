З Маріупольського порту окупанти вивезли півтори тисячі тонн зерна

Сьогодні, 16 серпня, окупанти вивезли чергові півтори тисячі тонн українського зерна з Маріупольського порту.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Зараз судно на шляху до каналу. Звісно, знову без ідентифікаторів. Трафік з порту прискорився до частоти приблизно одне судно в три доби", — написав Андрющенко.

За його даними, всі судна малої вантажності, які належать де-факто Міноборони "РосКапСтрой".

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