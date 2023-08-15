Голову ДСА України відсторонили від роботи до 24 вересня — САП

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) відсторонив голову Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова від роботи до 24 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"11 серпня слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонила голову ДСА України від займаної посади до 24 вересня", — йдеться у повідомленні.

28 липня ВАКС застосував до голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова запобіжний захід у вигляді застави розміром у 805 тисяч гривень. Також на голову ДСА було покладено особисті зобов'язання.

У чому підозрюють голову ДСА Олексія Сальнікова

24 липня голові Державної судової адміністрації України НАБУ і САП повідомили про підозру через підбурювання до надання хабаря суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

Встановлено, що Сальніков у березні цього року отримав від фізичної особи 7,5 тис. доларів. За даними правоохоронців, частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. доларів передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства. Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови Всеволода Князєва.

"Однак, після викриття НАБУ і САП ексголови Верховного суду на одержанні хабаря, поведінка голови ДСА різко змінилася і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриману ним неправомірну вигоду", — зазначили у НАБУ.

Олексій Сальніков очолює Державну судову адміністрацію України з квітня 2022 року.

Що відомо про корупційний скандал у Верховному суді

15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 млн доларів.

Також голові Верховного Суду Князєву та його спільникові – адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

16 травня у Верховному суді скликали позачерговий пленум. На пленумі зі 168 судів Верховного Суду були присутні понад 140 суддів. 142 голосами судді ухвалили заяву, у якій взяли на себе повну відповідальність за події, "що відбуваються у зв'язку з імовірними корупційними діяннями його окремих представників".

Пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВСУ Всеволоду Князєву та достроково позбавив його статусу очільника суду.

18 травня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Він мав перебувати під вартою до 14 липня.

Адвокати Князєва подали апеляцію, але суд її відхилив, залишивши колишнього голову Верховного суду під вартою. Водночас йому зменшили суму застави.

11 липня ВАКС залишив Всеволода Князєва під вартою із правом внесення застави у 75 мільйонів гривень.

20 липня суд першої інстанції залишив ексголову Верховного суду Всеволода Князєва під вартою до 8 вересня з альтернативою застави у 75 мільйонів гривень.