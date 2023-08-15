Довелося зламати замок: у трьох корпусах Лаври досі перебувають сторонні

Комісія Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" сьогодні, 15 серпня, продовжила роботу з приймання об'єктів, які, за рішенням суду, мають повернути служителі УМП ЦМ. Представники комісії у супроводі поліції змогли потрапити у два з трьох корпусів, які досі заблоковані сторонніми людьми.

Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

За його словами, комісії вдалося зайти до 57 і 58 корпусів, які є готельними приміщеннями. В одному із них перебуває 11 людей, в іншому — 15. Коли комісія і правоохоронці заходили до 57 корпусу, їм намагалися перешкоджати, приміщення було зачинене і довелося зламати замок, щоб потрапити всередину, сказав Остапенко.

Представники комісії заповідника у супроводі правоохоронців намагаються зайти в однин з корпусів Лаври, які досі заблоковані сторонніми. Київ. 15 серпня 2023р. Фото: Дар'я Нематіан Золбін /Суспільне

"Ми вимушені були застосувати силу і зламати той замок, який там був, тому що управляючий відмовився пускати працівників заповідника. Після цього ми разом з поліцією зайшли і перевірили всіх осіб, з'ясували їхню кількість, в яких номерах вони перебувають. В другому — 58 корпусі — ченці, які відповідають за цей корпус, надали безперешкодний доступ комісії і зараз ми опрацюємо з поліцією охорони, візьмемо під охорону і повністю заповідник буде контролювати ці об'єкти", — розповів в.о. гендиректора заповідника.

Він додав, що правоохоронці провели аналіз тих людей, які зачинилися в двох корпусах і відмовлялися виконати вимогу заповідника вийти з об'єктів державного майна. Заблокований сторонніми залишається і 54 корпус.

"Заповідник це не правоохоронна структура, наша задача забезпечити контроль над цими об'єктами. І після того, як ми відпрацюємо юридичну складову, ми будемо в подальшому або вдаватися до якихось дій, або люди добровільно звільнять ці об'єкти державної власності. Ми зараз відпрацюємо по першим двох корпусах, і потім будемо будемо працювати по 54 корпусу", — сказав Максим Остапенко.

Що відомо про події, пов'язані з храмами Києво-Печерської Лаври

15 листопада 2022 року СБУ відкрила кримінальне провадження щодо співів із прославлянням Росії під час богослужіння у Києво-Печерській Лаврі. 2 грудня минулого року президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з Росією.

Увечері 2 грудня чоловічий монастир у Києво-Печерській Лаврі зареєстрували монастир Православної церкви України (ПЦУ).

31 грудня 2022 року закінчився термін угоди про оренду Успенського та Трапезного соборів Українською православною церквою (МП). Успенський собор і Трапезну церкву повернули в державу. У відповідь УПЦ (МП) подала позов до суду.

29 березня з УПЦ (МП) розірвали договір про оренду Нижньої Лаври. На початку квітня там почала роботу комісія Мінкульту щодо передачі державі 79 корпусів, які були у користуванні УПЦ.

5 червня Комісія МКІП завершила перевірки будівель на території Києво-Печерської Лаври. Від УПЦ вимагали звільнити приміщення.

10 серпня Господарський суд Києва зобов'язав УПЦ МП повернути національному заповіднику "Києво-Печерська Лавра" 79 об'єктів із Нижньої Лаври. А 9 серпня цей же суд по іншій справі визнав законним розірвання договору безоплатного користування майном Лаври. Підставою для розірвання стала низка порушень, встановлених під час перевірки комісією МКІП та заповідником.