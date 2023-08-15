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Возили продукти у прифронтовий Бахмут та Часів Яр: що відомо про знищену оптову базу в Краматорську
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Возили продукти у прифронтовий Бахмут та Часів Яр: що відомо про знищену оптову базу в Краматорську

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Возили продукти у прифронтовий Бахмут та Часів Яр: що відомо про знищену оптову базу в Краматорську
Ракетний удар по Краматорську 14 серпня, Фото Прокуратура Донецької області

Близько опівночі армія РФ завдала ракетного удару по продуктовій оптовій базі у Краматорську. Як розповів Суспільному співробітник підприємства, продукти зі складів поставляли по всій Донецькій області. Водії возили харчі навіть у прифронтовий Бахмут, коли це було можливо, та у Часів Яр.

Охоронець Валерій Музичук, який чергував на базі вночі, розповів Суспільному, що оптова база без перебоїв працювала з початку повномасштабного вторгнення та возила продукти по всій Донеччині.

"Продукти постачали аж в Часів Яр. Попри обстріли. Нещодавно наші хлопці там, обстріл був. Дивом цілі залишились. І у Бахмут возили, доки можна було", — розповів Валерій Музичук.

Возили продукти у прифронтовий Бахмут та Часів Яр: що відомо про знищену оптову базу в Краматорську
Наслідки обстрілу Краматорська 14 серпня, Фото: Суспільне Донбас

Валерій додав, що на базі площею 2400 квадратних метрів зберігались ковбаси, заморожені продукти, багато морозива та інші продукти.

"Ніколи в житті тут не було жодного військового, на цій території", — заявив Валерій.

Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, 38-річна співробітниця підприємства дістала поранення, повідомили в міській військовій адміністраці та обласній прокуратурі.

Возили продукти у прифронтовий Бахмут та Часів Яр: що відомо про знищену оптову базу в Краматорську
Наслідки обстрілу Краматорська 14 серпня, Фото: Суспільне Донбас

За попередніми даними прокуратури, цей обстріл РФ вела з С-300.

Як повідомив Суспільному начальник управління інформаційної політики Краматорської МВА Ігор Єськов, цим же обстрілом в місті пошкожені чотири багатоквартирних будинки та СТО.

По інформації МВА, після цього ще двічі російські війська стріляли по місту: поцілили у промислову зону та на околиці, без постраждалих.

За даними поліції Донецької області протягом 14 серпня російські окупаційні війська обстріляли 12 міст та сіл області. Армія РФ 20 разів била по цивільним. Зокрема, по Авдіївці минулої доби росіяни завдали два авіаудари та шість разів обстріляли місто з різної артилерії.

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