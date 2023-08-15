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Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Краматорську: поцілили у склад із продуктами, двоє чоловіків загинули
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Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Краматорську: поцілили у склад із продуктами, двоє чоловіків загинули

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Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Краматорську: поцілили у склад із продуктами, двоє чоловіків загинули
Ракетний удар по Краматорську 14 серпня, Фото Прокуратура Донецької області

В ніч проти 15 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Краматорську, після якого спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"14 серпня 2023 року, о 23:23, збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл Краматорська. За попередніми даними, окупанти атакували з зенітно-ракетного комплексу С-300. Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігались продукти. На площі 2400 кв. м виникла пожежа", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Краматорська на Донеччині, зруйнований склад продуктів
Склад продуктів, у який поцілили снаряди, 15 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Донбас

Наслідки обстрілу складу з продуктами у Краматорську на Донеччині, 15 серпня 2023 року
Фото: Суспільне Донбас

У прокуратурі додали, що внаслідок обстрілу під завалами опинились двоє вантажників, тіло одного з них деблокували рятувальники. Стан іншого чоловіка на 8:00 був невідомий.

Краматорськ, Донеччина, наслідки обстрілу в ніч на 15 серпня 2023 року
Фото: Суспільне Донбас

Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Краматорську
Ракетний удар по Краматорську 14 серпня, Фото Прокуратура Донецької області

За годину Краматорська міська військова адміністрація повідомила, що чоловік загинув.

Поранена також була 38-річна поранена співробітниця підприємства, повідомили у прокуратурі. За даними МВА, у жінки не важкі поранення.

Зруйнований обстрілом РФ склад продуктів у Краматорську
Продуктова база у Краматорську після обстрілу 14 серпня. Фото: Суспільне Донбас

Як повідомив Суспільному начальник управління інформаційної політики Краматорської МВА Ігор Єськов, цим же обстрілом в місті пошкожені чотири багатоквартирних будинки та СТО.

У міській адміністрації також додали, що вночі 15 серпня було ще дві атаки по місту.

"Обстріляли промислову зону. Без постраждалих, але є руйнування. Також обстріляли околиці Краматорська", — повідомили у МВА.

За фактом обстрілу розпочате досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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