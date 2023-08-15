В ніч проти 15 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Краматорську, після якого спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"14 серпня 2023 року, о 23:23, збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл Краматорська. За попередніми даними, окупанти атакували з зенітно-ракетного комплексу С-300. Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігались продукти. На площі 2400 кв. м виникла пожежа", — йдеться у повідомленні.

Склад продуктів, у який поцілили снаряди, 15 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Донбас

Фото: Суспільне Донбас

У прокуратурі додали, що внаслідок обстрілу під завалами опинились двоє вантажників, тіло одного з них деблокували рятувальники. Стан іншого чоловіка на 8:00 був невідомий.

Фото: Суспільне Донбас

Ракетний удар по Краматорську 14 серпня, Фото Прокуратура Донецької області

За годину Краматорська міська військова адміністрація повідомила, що чоловік загинув.

Поранена також була 38-річна поранена співробітниця підприємства, повідомили у прокуратурі. За даними МВА, у жінки не важкі поранення.

Продуктова база у Краматорську після обстрілу 14 серпня. Фото: Суспільне Донбас

Як повідомив Суспільному начальник управління інформаційної політики Краматорської МВА Ігор Єськов, цим же обстрілом в місті пошкожені чотири багатоквартирних будинки та СТО.

У міській адміністрації також додали, що вночі 15 серпня було ще дві атаки по місту.

"Обстріляли промислову зону. Без постраждалих, але є руйнування. Також обстріляли околиці Краматорська", — повідомили у МВА.

За фактом обстрілу розпочате досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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