Нічна атака РФ по Україні: вибухи пролунали на заході та півдні

У ніч проти 15 серпня російська окупаційна армія атакувала ракетами Україну. Вибухи пролунали на заході та півдні України. Масштабна повітряна тривога почалася о пів на четверту ранку та тривала майже до шостої години.

Перші вибухи пролунали у Дніпрі. Внаслідок російського обстрілу о 04:20 на підприємстві спалахнула пожежа. Двоє людей поранено, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За уточненими даними, поранені — це 59-річна жінка, яка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома, і 70-річний чоловік, якого ушпиталили.

Лисак також поінформував, що під час масованої атаки ПвК "Схід" збило над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555.

Пізніше посадовець уточнив, що пошкоджено важливий спортивний об'єкт міста. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.

Пожежу на промисловому підприємстві вже загасили.

Згодом серія вибухів пролунала у Запоріжжі, повідомили кореспонденти Суспільного. Згодом повторні вибухи були і в Запорізькому районі. Станом на ранок у Запоріжжі надзвичайних ситуацій не зафіксовано, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Наступні повідомлення про вибухи надійшли із Хмельницького. Згодом про роботу ППО в області написав перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Близько 05:20 вибухи прозвучали у Луцьку. В місті зафіксували влучання по одному з промислових підприємств. Внаслідок ракетного удару загинули троє людей, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Ще кількох травмованих ушпиталили.

Як повідомили у ДСНС, у Луцьку з-під завалів зруйнованої російським обстрілом будівлі рятувальники витягли пораненого чоловіка.

Найбільше вибухів прозвучало у Львові та області. Там є влучання у області та вмісті. В облцентрі російська ракета поцілила у житлові та приватні будинки. Там на верхніх поверхах здійнялась пожежа. Людей евакуювали, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Згодом мер повідомив, що під час масованого удару по Львову одна з ракет зруйнувала дитсадок.

"Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено понад сто помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. Чотири людини отримують медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає", — зазначив він.

Людям, помешкання яких постраждали, нададуть тимчасове житло.

Про пошкодження внаслідок ракетного удару написав також начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило.

Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.

В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.

Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів.

За словами Козицького, в області пошкоджені будинки у двох селах.

"У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм. Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає", — зазначив він

За словами Козицького, Росія атакувала Львівщину сімома ракетами. Одну ракету знищили сили ППО, шість — влучили.

"Обійшлося без загиблих. Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П'ятьох людей госпіталізували", — написав він у Телеграм.

Голова ОВА зазначив, що ракети пошкодили близько 40 будинків.

"Зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше – на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі "Монада" вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства. Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка", — повідомив Козицький.

Щодо пошкоджень в області, голова ОВА сказав, що у Ставчанах Львівського району пошкоджені 15 житлових будинків в приватному секторі, з них 6 – критично. Також пошкоджені легкові автомобілі.

У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих нема.

"Станом на зараз триває обстеження пошкоджених будівель та ліквідація наслідків удару. Мешканці, чиї домівки зазнали руйнувань та пошкоджень, можуть на платформі Дія подати запит на отримання компенсації на ремонт. Максимальна сума відшкодування – 200 тисяч гривень", — зазначив він.

На території Черкащини вранці 15 серпня російські ракети поцілили по територіях медзакладу та приватного підприємства у Смілі. Про це Суспільному повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

За його словами, постраждалих немає:

"Під ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині. Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. Минулось без потерпілих", — сказав Табурець.

Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина Сміли наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби, додав керівник ОВА.

В Івано-Франківській області уламки збитих ракет пошкодили житловий будинок, повідомила вранці голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

"Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок", — написала вона в Telegram.

Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.