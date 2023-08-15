О 5-ій ранку 15 серпня армія РФ влучила по одному з підприємств Дніпра. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Лисак.

Станом на 7.00 було відомо про двох поранених — це 59-річна жінка, яка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома, і 70-річний чоловік, якого ушпиталили.

За уточненою інформацією, поранених троє, повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

Сергій Лисак також поінформував, що під час масованої атаки ПвК "Схід" збило над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555.

Що ще відомо про наслідки атаки

Через ракетний удар по Дніпру пошкоджені дві школи. У школі № 34 від вибухової розбито декілька вікон, в НВК №120 вибито два вікна, повідомили в профільному департаменті міськради.

Також пошкоджено важливий спортивний об'єкт міста. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.

Пожежу на промисловому підприємстві вже загасили.

Суспільне Дніпро

На місці ракетного удару ліквідовують наслідки атаки. Працюють комунальники та спецтехніка.

Суспільне Дніпро

У деяких квартирах, які вже були пошкоджені внаслідок попередніх ракетних ударів, вікна та двері вставлятимуть вдруге, повідомив міський голова Борис Філатов.

Що розповідають очевидці

Дніпряни Юлія та Артем живуть за 600 метрів від місця влучання. Суспільному вони розповіли, що прокинулися рано-вранці від свисту ракет.

"Вибух, все затряслося, собака гавкав, також злякався. Ми думали, що близько прилетіло. Звісно, був шок, що так близько. Це був спорткомплекс, куди ми ходили займатися плаванням три роки. Ми ходимо сюди гуляти", — сказали юнак та дівчина.

"У нас балкон виходить на проспект. Першу ракету ми просто почули, а другу навіть бачили — як летіла", — розповів дніпрянин Олександр.

Зміни в русі транспорту

У департаменті транспорту міськради розповіли про зміни в русі транспорту через обстріл станом на 7.00:

Трамваї 11-го маршруту курсують за маршрутом Вокзал — вулиця Виконкомівська

Рух тролейбусів "А","Б", 19 організовано зміненим напрямком — "А" — Титова — Поля- Яворницького — Гагаріна, "Б" — Титова — Гагаріна — Яворницького вокзал — Поля, 19 тролейбус — Тополь — Депо 2

"А" Титова Поля- Яворницького Гагаріна, "Б" Титова Гагаріна Яворницького вокзал Поля, 19 тролейбус Тополь Депо 2 У звʼязку з перекриттям руху по вул. Криворізькій та частково вул. Макарова рух маршрутів 146А та 146Б тимчасово здійснюється від вулиці Криворізької до вулиці Титова. Маршрути 34 та 106 курсують до верху вулиці Робоча, там розворот, потім до низу вулиці, далі — рух через проспект Поля

рух через проспект Поля Також частина автобусів 106 маршруту курсує за маршрутом площа Старомостова — вулиця Робоча — площа Старомостова

вулиця Робоча площа Старомостова Маршрути 87А, 87б курсують від верху вул. Робоча до вул. Титова та в зворотному напрямку.

Що відомо про обстріли Дніпропетровщини

Протягом дня, 13 серпня, армія РФ тричі вдарила з важкої артилерії по Нікополю. У місті пошкоджені корпуси готелю. Понівечені також два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. Загиблих і поранених немає.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро