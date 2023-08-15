У Луцьку — влучання по промисловому підприємству. Є загиблі та травмовані

Зранку, 15 серпня, під час повітряної тривоги у кількох мікрорайонах Луцька було чутно звуки вибухів.

Як повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, в обласному центрі зафіксували влучання у промислове підприємство. Внаслідок атаки є загиблі та травмовані.

Наразі відомо про трьох загиблих працівників. Ще чотирьох травмованих доставили до лікарні. Згодом одного із робітників медики відпустили на амбулаторне лікування, — повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Також Погуляйко повідомив, що в області працювали сили протиповітряної оборони.

На місці влучання працюють рятувальники. Як стало відомо із відеозвернення голови ОВА, у промисловий об'єкт у Луцьку поцілили дві крилаті ракети.

Станом на 12:00 в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області повідомили, що розбір завалів внаслідок ракетної атаки на підприємство завершили. В одному зі зруйнованих цехів врятували працівника.

За фактом ракетного удару та загибелі людей на підприємстві слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни, — повідомили в обласному управлінні. Наразі слідчі збирають докази і опитують свідків.

За даними обласної прокуратури, загиблим працівникам було 27, 52 та 55 років. Усі вони — жителі Луцька.

За коментарем Суспільне також звернулося до керівника промислового підприємства, у яке поцілили російські ракети. Він просить не озвучувати назву об'єкта.

Зі слів керівника, нині працівники оцінюють збитки і наслідки влучання, на це знадобиться орієнтовно тиждень. Каже: немає розуміння чи зможе завод повноцінно запрацювати найближчим часом.

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