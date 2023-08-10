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На Черкащині два влучання: російські ракети поцілили по території медзакладу та приватного підприємства
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На Черкащині два влучання: російські ракети поцілили по території медзакладу та приватного підприємства

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На Черкащині два влучання: російські ракети поцілили по території медзакладу та приватного підприємства
Суспільне Черкаси

По території Черкащини вранці 15 серпня російська армія завдала ракетних ударів. Поцілили по територіях медзакладу та приватного підприємства у Смілі.

Про це Суспільному повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

Зі слів посадовця, постраждалих немає:

"Під ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині. Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. Минулось без потерпілих", — повідомив Ігор Табурець.

Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина Сміли наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби, додав керівник ОВА.

За даними Повітряних сил, близько 4:00 години 15 серпня 2023 року російські війська завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксували пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

  • 4 крилаті ракети Х-22 — з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);
  • 4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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