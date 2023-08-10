По території Черкащини вранці 15 серпня російська армія завдала ракетних ударів. Поцілили по територіях медзакладу та приватного підприємства у Смілі.
Про це Суспільному повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.
Зі слів посадовця, постраждалих немає:
"Під ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині. Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. Минулось без потерпілих", — повідомив Ігор Табурець.
Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина Сміли наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби, додав керівник ОВА.
За даними Повітряних сил, близько 4:00 години 15 серпня 2023 року російські війська завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксували пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:
- 4 крилаті ракети Х-22 — з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);
- 4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).
Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".
Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.
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