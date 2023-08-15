Ракетна атака РФ по Хмельниччині уночі 15 серпня: що відомо

У ніч на 15 серпня армія Росії завдала чергового ракетного удару по Хмельниччині. Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 04:02, в регіоні пролунали звуки вибухів.

Про це на Facebook-сторінці написав перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. За його словами, в області спрацювала протиповітряна оборона.

Близько 05:07 на Telegram-сторінці Повітряних сил ЗСУ повідомили про спрямування групи ракет на Хмельниччину — у напрямку Старокостянтинова та обласного центру. Тоді ж в області знову пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.

О 05:48 на Хмельниччині оголосили про відбій повітряної тривоги.

Станом на 08:30, як повідомили в ОВА, на Хмельниччині внаслідок нічного обстрілу армії РФ ушкоджень об’єктів, постраждалих, чи руйнувань, внаслідок падіння уламків ракет немає.

Цієї ночі російська армія випустила по Україні щонайменше двадцять вісім крилатих ракет різних типів, проінформували у Повітряних силах. Загалом українським військовим вдалося знищити шістнадцять повітряних цілей.

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