Щодо неналежного виконання замовлень, Міноборони України подало 74 позови до суб’єктів господарювання, і з них до державних підприємств — 16. Загальна сума вимог за даними позовами складає 9,5 млрд грн.

Про це Суспільному повідомили у Міністерстві оборони України.

"За період повномасштабної війни з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2023 року, Міністерством оборони України подано в суди 74 позови до суб’єктів господарювання, і з них до державних підприємств — 16. Загальна сума вимог за даними позовами складає 9,5 млрд грн, що становить 2,18% від обсягів контрактів, що виконувались і виконуються впродовж 2022-2023 років відповідно", — йдеться у повідомленні оборонного відомства.

У Міноборони додали, що станом на 25 травня 2023 року у міжнародні арбітражі передано матеріали за двома контрактами на оборонні замовлення з іноземними компаніями.

Проти яких саме іноземних, державних і приватних компаній подано судові позови, у Міноборони не уточнили.

Водночас у відомстві зазначили, що у жовтні минулого року було створено консультативно-дорадчий орган: Комісію з розгляду питань погашення простроченої дебіторської заборгованості Міністерства оборони України. Її завданням є підготовка рекомендацій щодо розв'язання проблемних питань своєчасної поставки товарів, робіт і послуг, оплачених на умовах авансування та погашення простроченої дебіторської заборгованості.

До складу Комісії входять: представники підрозділів оборонного відомства та ЗСУ.

"З моменту створення відбулось 23 засідання Комісії, на яких заслуховувалися керівники підрозділів, уповноважених здійснювати закупівлі товарів оборонного призначення від імені Міноборони та підрозділи, які здійснюють супроводження державних контрактів (договорів), у тому числі щодо стану претензійно-позовної роботи", — зауважили в Міноборони.

Зазначається, що за результатами засідань було надано 149 рекомендацій, здійснювалось інформування органів державної влади, зокрема, уряду, Міністерства фінансів, РНБО та інших органів.

25 травня "УП" опублікувала розслідування, у якому було проаналізовано, на кого з продавців зброї Міноборони подало у суд за невиконання контрактів.

"Станом на 23 травня у судовому реєстрі є щонайменше 30 позовів Міноборони до 4 державних підприємств, які займаються збройними закупівлями", — зазначали журналісти.

Йшлося про "Спецтехноекспорт" і "Укрспецекспорт" – по 12 судових справ, компанію "Прогрес" – 4 справи й новостворену Агенцію оборонних закупівель – 2 справи.

Більшість договорів, за які судиться відомство, були підписані у березні-квітні 2022 року, деякі – влітку і восени.

19 червня The New York Times із посиланням на дані, отримані від власних джерел, повідомило, що Україна досі не отримала деяку зброю, за яку заплатила підрядникам сотні мільйонів доларів. При цьому частина засобів та техніки, отриманої Силами оборони від союзників, виявилася настільки старою, що її вважали придатною лише для того, щоб розібрати на запчастини.