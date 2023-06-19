У Херсоні на території затопленого внаслідок підриву Каховської ГЕС умікрорайону Корабел, за виключенням територій Нафтогавані та Гідропарку, з 19 червня запровадили комендантську годину з 22:00 до 05:00.

Про це у Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

На території Нафтогавань та Гідропарк з 19 червня:

заборонено вʼїзд громадянам, у звʼязку з проведенням заходів із розмінування та забезпечення безпекової ситуації

запроваджено комендантську годину з 15:00 до 12:00 наступної доби. А в дозволений час з 12 до 15 щоденно можливе перебування виключно представників відповідних структур, які забезпечують населення продуктами, водою тощо та здійснення, у разі необхідності, евакуаційних заходів представниками, які здійснюють відповідні заходи.

Також повідомляється, що в інших населених пунктах Херсонської міської територіальної громади діє комендантська година згідно з виданим наказом начальника МВА— з 21:00 до 05:00.

Раніше ОВА повідомляла, що після затоплення населених пунктів Херсонської області вдалось зберегти 80% енергетичного обладнання. Після 20 червня фахівці поступово почнуть відновлювати електрику у мікрорайоні Корабел.

Що відомо про затоплення Херсонщини

Станом на 6 ранку 19 червня середній рівень води на Херсонщині становить 80 сантиметрів. На правому березі внаслідок підриву Каховської ГЕС підтоплені п'ять населених пунктів: Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве, Благодатівка. В них під водою залишаються 843 будинки.

Офіційно відомо про загибель 17 людей на Херсонщині внаслідок підриву російською армією Каховської ГЕС. 31 людину вважають зниклою безвісти.

У Бериславському районі станом на вечір 18 червня підтопленими внаслідок підриву Каховської ГЕС залишаються два житлові будинки у Калинівській громаді та дві насосні станції на території Тягинської громади.

В тимчасово окупованих Олешках внаслідок повені багато зруйнованих будинків, але точний підрахунок наслідків через окупацію зробити неможливо.

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