Після затоплення населених пунктів Херсонської області вдалось зберегти 80% енергетичного обладнання. Наступного тижня фахівці поступово почнуть відновлювати електрику у мікрорайоні Корабел.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Енергетики працюють без вихідних, аби повернути світло в оселі жителів області! Як тільки трансформатори та земля підсохне, фахівці стають до робіт", — йдеться в повідомленні.

За словами Прокудіна, на ремонт та запуск підтопленої енергоінфраструктури знадобиться щонайменше місяць. А найскладнішою він назвав ситуацію у Микільському.

Також Олександр Прокудін повідомив, що фахівці газової служби приводять до ладу обладнання та тестують будинкові мережі. За його прогнозами з 26 червня розпочнеться подача газу до затоплених районів регіону.

Що відомо про затоплення на лівобережжі Херсонщини

Станом на ранок 18 червня у Голопристанській громаді через затоплення зруйновано близько 30 % будинків. Жителі сіл Кардашинка та Кохани не мають доступу до своїх будинків.

В тимчасово окупованих Олешках внаслідок повені багато зруйнованих будинків, але точний підрахунок наслідків через окупацію зробити неможливо. Вода відступає, всі, хто сидів на дахах евакуювалися, ті, хто залишилися у своїх будинках — сидять на других поверхах, їм підвозять харчі.

Вода, якою затопило Херсонщину внаслідок підриву ГЕС, практично відійшла з Нової Каховки. Будинки на Дніпровському проспекті з підтопленими підвалами, яка ж насправді ситуація в цьому районі міста дізнатись неможливо — військові РФ повністю закрили проспект.

Від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка Бериславського району, які були затоплені, повністю відійшла вода.

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