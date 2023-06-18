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Підтоплені дві насосні станції, рятувальники відкачують воду з будинків: яка ситуація у Бериславському районі Херсонщини
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Підтоплені дві насосні станції, рятувальники відкачують воду з будинків: яка ситуація у Бериславському районі Херсонщини

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Підтоплені дві насосні станції, рятувальники відкачують воду з будинків: яка ситуація у Бериславському районі Херсонщини
Херсонщина. Рятувальник відкачує воду в одній з громад Бериславського району, 18 червня 2023 року Фото: Володимир Літвінов/Telegram

Станом на вечір 18 червня підтопленими внаслідок підриву Каховської ГЕС залишаються два житлові будинки у Калинівській громаді та дві насосні станції на території Тягинської громади. Протягом доби рятувальники відкачували воду з будинків та розміновували території громад.

Про це у Telegram повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов.

За даними Літвінова, спостерігається відсутність води на дорожньому полотні автомобільного проїзду Херсон-Тягинка-Берислав у с.Тягинка, тобто, переправа проїзна.

За добу на території Калинівської ТГ відкачали воду із трьох домоволодінь. Також обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів та розмінували 11 будинків, розташованих на території громади.

"Для жителів населених пунктів Тягинської територіальної громади, у яких є проблема з водопостачанням, рятувальники профільтрували 500 л води, у Благодатівці дві тонни води. А до Калинівського доставили вісім тонн питної води", йдеться у повідомленні.

Що відомо про затоплення лівобережжя Херсонщини

Станом на ранок 18 червня у Голопристанській громаді через затоплення зруйновано близько 30% будинків. Жителі сіл Кардашинка та Кохани не мають доступу до своїх будинків.

В тимчасово окупованих Олешках внаслідок повені багато зруйнованих будинків, але точний підрахунок наслідків через окупацію зробити неможливо. Вода відступає, всі, хто сидів на дахах евакуювалися, ті, хто залишилися у своїх будинках — сидять на других поверхах, їм підвозять харчі.

Вода, якою затопило Херсонщину внаслідок підриву ГЕС, практично відійшла з Нової Каховки. Будинки на Дніпровському проспекті з підтопленими підвалами, яка ж насправді ситуація в цьому районі міста дізнатись неможливо — військові РФ повністю закрили проспект.

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