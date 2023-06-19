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На Херсонщині ще підтоплені п'ять населених пунктів на правому березі і 17 — на лівому
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На Херсонщині ще підтоплені п'ять населених пунктів на правому березі і 17 — на лівому

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На Херсонщині ще підтоплені п'ять населених пунктів на правому березі і 17 — на лівому
Херсон, з вулиць в районі річпорту відходить вода, 13 червня 2023 р. Фото: Суспільне Херсон

Станом на 6 ранку 19 червня середній рівень води на Херсонщині становить 80 сантиметрів. На правому березі внаслідок підриву Каховської ГЕС підтоплені п'ять населених пунктів: Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве, Благодатівка. В них під водою залишаються 843 будинки.

Про це у відеозверненні в Telegram сказав голова ОВА Олександр Прокудін.

Також він повідомив, що триває розмінування території, вже обстежений 345 гектар, знайдений 31 вибухонебезпечний предмет.

На Херсонщині ще підтоплені п'ять населених пунктів на правому березі і 17 — на лівому
Херсон. Рятувальники відкачують воду з підтоплених районів, 17 червня 2023 року Фото: ДСНС України

"У мікрорайоні Корабел 18 червня працювали близько 100 фахівців, 20 одиниць техніки. Вони прибирали прибудинкові території, розчищали дороги, повалені дерева, мул і т.ін. До ладу привели територію у майже 22 тисячі квадратних метрів. Вивезли 31 тонну сміття", — розповів Прокудін.

За його словами, у Калинівській громаді Бериславського району, яка також постраждала від штучної повені, сапери обстежили 11 будинків, відкачали воду трьох осель. Тривають роботи з ліквідації наслідків підтоплення і в Білозерській, Дар'ївській, Чорнобаївській громадах, там обстежують пошкоджені оселі, прибирають вулиці й двори.

Складніша ситуація на лівобережжі Херсонщини, там, за даними МВС України залишаються підтопленими 17 населених пунктів.

В Голопристанській громаді залишаються підтопленими східна та центральна частина міста, села Кардашинка та Кохани. Рівень води в низинах — від 0,5 до 1 м, повідомила в Telegram Голопристанська МВА.

За її даними, у Великій та Малій Кардашинці проїзд доступний майже до всіх вулиць. Люди самостійно доставляють овочі, хліб та питну воду. У підтоплених селах магазини не працюють, овочі на городах вимокли, ліки та медична допомога відсутня. Зв'язку в Голій Пристані немає другу добу, в інших населених пунктах — нестабільний, йдеться в повідомленні.

"В Олешківській громаді антисанітарія, доходять повідомлення про загиблих людей, які залишаються в будинках, та загиблих тварин, яких ніхто не прибирає. Люди скаржаться на сморід, який залишила вода у населених пунктах. Тому можуть бути спалахи хвороб. Ми на це, на жаль, вплинути не можемо", — розповів в телемарафоні "Єдині новини" керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

Станом на вечір 18 червня офіційно відомо про загибель 17 людей внаслідок підриву російською армією Каховської ГЕС.

Станом на вечір 18 червня підтопленими внаслідок підриву Каховської ГЕС залишаються два житлові будинки у Калинівській громаді та дві помпові станції на території Тягинської громади Бериславського району.

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