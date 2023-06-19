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У Снігурівській громаді на Миколаївщині вода відійшла від усіх підтоплених будинків
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У Снігурівській громаді на Миколаївщині вода відійшла від усіх підтоплених будинків

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У Снігурівській громаді на Миколаївщині вода відійшла від усіх підтоплених будинків
Підтоплена територія Снігурівської громади. Миколаївщина, 9 червня 2023 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

У Миколаївській області станом на 19 червня 2023 року рівень води в річці Інгулець знизився на понад п'ять метрів. До рівня, що був до моменту підриву дамби Каховської ГЕС, залишається 56 сантимертів. Вода відійшла від усіх 375 будинків, що зазнали підтоплення.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

За інформацією Івана Кухти, фахівці філії "Миколаївобленерго" продовжують ремонтні роботи пошкодженого обладнання. Станом на 19 червня знеструмлені домівки 41 абонента у трьох населених пунктах громади, що були підтоплені.

"Відбуваються роботи із відновлення артсвердловин, які забезпечують централізоване водопостачання. У місті здійснюється підвіз води для населення, встановлені нові накопичувачі в декількох мікрорайонах міста. Працюють бювети, де люди можуть придбати питну очищену воду. Продовжується доставка води, продуктів харчування, речей першої необхідності в постраждалі населені пункти", — написав керівник громади.

Працівники міської ради завершили візуальні обстеження будинків та майна громадян, які звернулися з заявами через підтоплення своїх осель, йдеться у повідомленні.

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