"Півтори години — 16 залпів. Зруйнований балкон і випали вікна". Херсонці розповіли, як пережили нічний обстріл РФ

Близько третьої ночі 19 червня російські війська вдарили по одній з автозаправних станцій у Херсоні, внаслідок чого сталася пожежа. Від вибухової хвилі у сусідньому двоповерховому житловому будинку вилетіли всі шибки, розповіли Суспільному місцеві жителі.

Херсонка Оксана Кураба прокинулася о третій ранку від звуку вибуху та спалаху за вікном. Жінка говорить – російський снаряд влучив у автозаправну станцію поруч із її будинком.

"Ми хапали все, що могли, і спустилися на перший поверх. Весь другий поверх спустився, тому що дуже голосно було, ми боялися всього. У нас повністю зруйнований балкон, всі вікна там випали", — говорить Оксана.

Микола говорить — спочатку подумав, що російські військові влучили у його будинок.

"Півтори години — 16 залпів було. Три снаряди не розірвалися, десь довкола в 150 метрів упали. Все було дуже чутно, страшно. Третій, який був з вибухом заправки, ми на нього відреагували, і ми і кішка, взяли вогнегасник і на перший поверх", — каже Микола.

Внаслідок нічних обстрілів у Херсоні виникли дві пожежі, розповіла речниця ДСНС у Херсонській області Оксана Ульянова.