481 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські війська підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення на Херсонщині опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі. Там, де вода відійшла, розпочали прибирати наслідки повені та відновлювати інфраструктуру. Водночас армія РФ продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область.
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Головне на цей час
- За даними МВС, внаслідок підриву армією РФ Каховської ГЕС загинули 17 людей. 13 загинули внаслідок утоплення, ще четверо — під час евакуації. Зниклими безвісти вважають 31 людину. Затопленими залишаються 876 будинків.
- У Бериславському районі наразі підтопленими залишаються два житлові будинки у Калинівській громаді та дві помпові станції на території Тягинської громади. Протягом доби на території Калинівської ТГ відкачали воду із трьох осель та розмінували 11 будинків.
- До постраждалих внаслідок підтоплення районів Херсонщини прибули 200 фахівців комунальних підприємств з 13 областей України. Вони відкачують воду, вичищають дороги від мулу, прибирають сміття.Також для ліквідації наслідків повені регіони передали 30 одиниць техніки. Серед них — самоскиди, навантажувачі, екскаватори, трактори, сміттєвози.
- Після затоплення на деокупованій частині Херсонщини 80% енергетичного обладнання вдалось зберегти. Найгірша ситуація наразі у Микільському. На ремонт та запуск підтопленої енергоінфраструктури знадобиться щонайменше місяць.
- На Херсонщині Сили та засоби протиповітряної оборони знищили два ударних російських безпілотники "Ланцет".
- У Херсоні з 19 червня відкриють в'їзд до частини мікрорайону Корабел. До Гідропарку та Нафтогавані в'їзду поки немає, там тривають роботи з розмінування та прибирання. Комендантська година триватиме з 22 до 5 ранку.
У Херсоні вчергове чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
"Півтори години — 16 залпів. Зруйнований балкон і випали вікна". Херсонці розповіли, як пережили нічний обстріл РФ
Близько третьої ночі 19 червня російські війська вдарили по одній з автозаправних станцій у Херсоні, внаслідок чого сталася пожежа. Від вибухової хвилі у сусідньому двоповерховому житловому будинку вилетіли всі шибки, розповіли Суспільному місцеві жителі.
Херсонка Оксана Кураба прокинулася о третій ранку від звуку вибуху та спалаху за вікном. Жінка говорить – російський снаряд влучив у автозаправну станцію поруч із її будинком.
"Ми хапали все, що могли, і спустилися на перший поверх. Весь другий поверх спустився, тому що дуже голосно було, ми боялися всього. У нас повністю зруйнований балкон, всі вікна там випали", — говорить Оксана.
Микола говорить — спочатку подумав, що російські військові влучили у його будинок.
"Півтори години — 16 залпів було. Три снаряди не розірвалися, десь довкола в 150 метрів упали. Все було дуже чутно, страшно. Третій, який був з вибухом заправки, ми на нього відреагували, і ми і кішка, взяли вогнегасник і на перший поверх", — каже Микола.
Внаслідок нічних обстрілів у Херсоні виникли дві пожежі, розповіла речниця ДСНС у Херсонській області Оксана Ульянова.
У Херсоні знову чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Бериславському районі розпочала роботу комісія з обстеження та фіксації майна, пошкодженого та знищеного внаслідок підриву Каховської ГЕС армією РФ
У Бериславському районі розпочала роботу комісія з обстеження та фіксації майна, пошкодженого та знищеного внаслідок підриву Каховської ГЕС армією РФ. Складено 35 актів обстеження підтоплених будинків.
Наразі в районі частково підтоплені два житлові будинки у Калинівській ТГ. Протягом доби рятувальники відкачали 305 куб. метрів води у с. Новогреднєве. Також вони допомагали у розвантаженні та роздачі гуманітарної допомоги місцевого населення, повідомив у Teelegram голова РВА Літвінов.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Херсонський центр крові потребує донорів усіх груп
На 20 червня Херсонський обласний центр служби крові потребує донорів усіх груп крові. Кров необхідна важкохворим та пораненим під час обстрілів місцевим жителям. Донорів чекають з 8 до 13 години за адресою Миколаївське шосе, 7.
Рівень води на Херсонщині становить 0,43 метри
Станом на 18:50 рівень води на Херсонщині становить 0,43 метри. Від початку доби показник знизився на 13 см. Протягом дня рятувальники відкачали понад 24 тисячі тонн води з 81 підвалу. Загалом від початку ліквідації наслідків підтоплення — понад 156 тисяч тонн води, повідомила у Telegram ДСНС України.
На Херсонському напрямку армія РФ обстріляла протягом доби десять населених пунктів
На Херсонському напрямку протягом доби російські військові обстріляли Берислав, Томарине, Козацьке, Бургунку, Іванівку, Антонівку, Херсон, Дніпровське, Кізомис та Софіївку, повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Травмовані внаслідок обстрілу Бургунки та Шляхового. Прокуратура відкрила провадження
За фактом обстрілу Бургунки і Шляхового на Херсонщині прокуратура відкрила кримінальне провадження про порушення військами РФ законів та звичаїв війни.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Армія РФ атакувала два села на Херсонщині. Є поранені
Російські війська щонайменше 10 разів з артилерії вдарили по селу Бургунка Тягинської громади на Херсонщині. Дві людини поранені, обоє перебувають в лікарні. Пошкоджені будинки та адмінбудівля.
Внаслідок обстрілу села Шляхове тяжко травмована жінка, вона в лікарні, медики борються за її життя, повідомляє ОВА.
Ймовірний авіаційний обстріл Берислава, повідомив начальник РВА Літвінов. Він закликає людей перебувати в укриттях.
Херсонська область - повітряна тривога!
Ірландський музей ІММА представив в проєкті кращих творів викрадені роботи з Херсонського художнього музею
Ірландський музей сучасного мистецтва в Дубліні IMMA - Irish Museum of Modern Art представив на платформі проєкт "Втрачена українська спадщина" — твори кращих українських художників ХХ-ХХІ ст., серед них роботи, які викрали російські окупанти з Херсонського художнього музею ім. Олексія Шовкуненка, повідомив у Facebook художній музей.
Ідея зосередитися саме на колекції Херсонського музею в проєкті SPICE, присвяченому громадському куруванню культурної спадщини, належить українській художниці Сані Шахмурадовій-Танській.
Проєкт "Втрачена українська спадщина" презентує 32 роботи, викрадені окупантами з колекції Херсонського художнього музею. Реальні мистецькі втрати музею складають понад 11 тисяч творів.
Вода відійшла з ще одного населеного пункту на правому березі Херсонщини
Станом на 14 годину 19 червня рівень води на Херсонщині становить 0, 74 метри. Затопленими залишаються 21 населений пункт: 4 на правому та 17 на лівому берегах. На правобережжі під водою 832 будинки, повідомляє Херсонська ОВА.
Херсонська область - повітряна тривога!
У Херсоні знищена після нічних обстрілів автозаправна станція
Так виглядає автозаправна станція та будинки після нічного обстрілу міста. Повністю вигоріле обладнання на станції, вибиті вікна та посічені уламками фасади будинків поряд.
На Херсонщині масового замору та гибелі риби не виявили
Станом на 8 ранку 19 червня на Херсонщині масових явищ замору, загибелі водних біоресурсів не виявлено, повідомила у Telegram Держекоінспекція південного округу.
З їх даними, під час перевірки ринків Херсона та області, включаючи місця стихійної торгівлі фактів торгівлі та вилову водних біоресурсів не виявлено.
Колишнього поліцейського з Голої Пристані підозрюють у колабораційній діяльності
Прокуратура підозрює у колабораційній діяльності експоліціянта з Херсонщини. Чоловік добровільно пішов працювати до псевдоправоохоронного органу "Голопристанський райвідділ поліції", повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
Підозрюваний підтримує збройну агресію РФ та виконує вказівки окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях.
На Херсонщині за колабораціонізм судитимуть колишнього співробітника ДСНС
За колабораціонізм судитимуть колишнього керівника пожежної частини Херсонщини. Прокурори передали до суду обвинувальний акт. Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.
За даними слідства, підозрюваний почав співпрацювати з військовими РФ у липні 2022 року та очолив районний підрозділ, створений російськими окупантами у Каланчаку.
За вчинене йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.
На Херсонщині курсуватимуть автобуси з Херсона до Великої Олександрівки
На Херсонщині з 20 червня відновлюють рух автобусів за маршрутом "Херсон — Велика Олександрівка". Автобус рухатиметься через Снігурівку, Бобровий кут та Калинівське, повідомила у Telegram Автостанції Херсон та область.
Рятувальники Херсонщини забезпечують мікрорайон Острів питною та технічною водою
Херсонські рятувальники щоранку доставляють питну та технічну воду у мікрорайон Острів, повідомляє у Telegram ДСНС України.
Протягом 18 червня підвезли понад 41 тонну, у тому числі 28 тонн питної. Загалом рятувальники доставили вже понад 442 тонни, з них питної води - 324 та 118 тонн технічної.
У Голопристанській громаді люди самі організовують доставку продуктів та питної води
В Голопристанській громаді залишаються підтопленими східна та центральна частина міста, села Кардашинка та Кохани, рівень води в низинах - від 0,5 до 1 м. Про це у Telegram повідомила Голопристанська МВА.
За її даними, у Великій та Малій Кардашинці проїзд майже до всіх вулиць доступний. Люди самостійно доставляють овочі, хліб та питну воду. В населених пунктах, які потрапили в зону підтоплення магазини не працюють, овочі на городах вимокли, ліки відсутні, медична допомога відсутня.
Газо- та електропостачання в мікрорайонах, які не зазнали підтоплення. Російський зв'язок в Голій Пристані відсутній другу добу, в інших населених пунктах зв'язок нестабільний.
У Херсоні знову чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Херсоні внаслідок російських обстрілів горіли автозаправка та склади підприємства
Внаслідок російських обстрілів у Херсоні вночі горіли газовий резервуар на одній з заправок міста та складські приміщення підприємства. На місце пожежі виїхало три одиниці техніки та 15 людей особового складу, повідомила у Telegram ДСНС України.
На Херсонщині підтоплені п'ять населених пунктів
Станом на 6 ранку середній рівень води на Херсонщині становить 80 сантиметрів. На правому березі ще підтоплені п'ять населених пунктів: Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве, Благодатівка. В них під водою залишаються 843 будинки.
Про це у відеозверненні в Telegram сказав голова ОВА Олександр Прокудін.
Також він повідомив, що триває розмінування території, вже розмінований 345 гектар, знайдений 31 вибухонебезпечний предмет.
Російська армія 35 разів обстріляла Херсонщину, одна людина поранена
Упродовж 19 червня армія РФ 35 разів обстріляла Херсонську область, випустила 261 снаряд з мінометів, артилерії та "Градів". Влучили у житлові квартали, одна людина поранена.
Про це в Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Сили оборони вдарили по пункту управління військ РФ та знищили два пункти боєпостачання
Сили оборони у тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області уразили пункт управління бригади російських військ та знищили 20 переобладнаних човнів. Також у Каховському районі знищили два польові пункти боєпостачання армії РФ. Про це в Telegram повідомив речник ОК "Південь" Назаров.
Армія РФ з авіації атакувала Козацьке та з артилерії обстріляла 17 населених пунтів на Херсонщині
Російська армія 18 червня завдала авіаційного удару по Козацькому Херсонської області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на ранок 19 червня,
А також з артилерії обстріляла Михайлівку, Новодмитрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Берислав, Томарине, Веселе, Козацьке, Бургунку, Вірівку, Іванівку, Антонівку, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївку, Миролюбівку, йдеться в повідомленні.