480 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські війська підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини. Ситуація починає поступово стабілізуватись і вода відступає. Триває евакуація.
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Головне на цей час
- Російська авіація атакувала Козацьке на Херсонщині. Загинув чоловік, троє поранених, серед них 17-річний підліток.
- У селі Борозенське Бериславського району під час виконання польових робіт на російській міні підірвалися двоє місцевих жителів. Один з них отримав опіки, його доставили у лікарню. Другий не постраждав.
- У Херсоні встановили нападників на волонтера, який проводив безплатну евакуацію постраждалих від підтоплення людей. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".
- Херсонські рятувальники отримали чотири всюдиходи "Богун-2" для порятунку людей, доставлення допомоги і для перевезення команд ДСНС. Їх придбали коштом донорів та партнерів в межах збору "Допоможемо рятувальникам".
- У Херсоні погасили блок марок "Херсон — місто Героїв! Герої — звичайні люди". Також погасили перевідний штемпель, присвячений дню заснування міста. Він відсьогодні працюватиме у Головпоштамті.
У Бериславському районі наразі підтопленими залишаються два житлові будинки та дві насосні станції
У Бериславському районі наразі підтопленими залишаються два житлових будинки у Калинівській громаді та дві насосні станції на території Тягинської громади. Протягом доби на території Калинівської громади відкачали воду із трьох осель, обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів та розмінували 11 будинків.
Також рятувальники профільтрували 500 л води для жителів Тягинської громади, а до Калинівського доставили вісім тонн питної води, повідомив у Telegram голова РВА Літвінов.
Через підрив Каховської ГЕС офіційно відомо про загибель 17 людей
Станом на вечір 18 червня відомо про загибель 17 людей внаслідок підриву армією РФ Каховської ГЕС. 13 загинули внаслідок утоплення, ще четверо — під час евакуації. Зниклими безвісти вважають 31 людину, повідомило у Telegram МВС.
На Херсонщині ЗСУ знищили два ударних безпілотники "Ланцет" російських військових
На Херсонщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили два ударних безпілотники "Ланцет", повідомило у Facebook ПК "Південь".
Херсонський обласний центр крові потребує донорів з четвертою позитивною групою
На 19 червня Херсонський обласний центр служби крові потребує донорів з четвертою позитивною групою. Донорів чекають з 8 до 13 години за адресою: Миколаївське шосе, 7.
Відкачують воду та вичищають дороги. На Херсонщині працюють комунальники з 13 областей України
У Херсонській області триває ліквідація наслідків підриву армією РФ на Каховській ГЕС. До постраждалого внаслідок підтоплення регіону прибули фахівці комунальних підприємств з 13 областей України. Про це повідомляє сайт Офісу Президента України.
За словами заступника керівника Офісу Президента, наразі на Херсонщині працюють 200 комунальників з різних областей. Фахівці відкачують воду, вичищають дороги від мулу, прибирають сміття. Також регіони передали до затоплених районів 30 одиниць необхідної техніки, зокрема, самоскиди, навантажувачі, екскаватори, трактори, сміттєвози.
Фахівцями та комунальною технікою допомогли Київщина, Вінниччина, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Кіровоградщина, Львівщина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Черкащина, Буковина.
Армія РФ скинула на Бериславський район дві керовані бомби
Армія РФ скинули дві керовані бомби на Бериславський район, загиблих та поранених немає. А також під обстрілами був Корабельний район Херсона. Є руйнування, але немає постраждалих, повідомив у марафоні "Єдині новини" керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.
Під обстрілами евакуював людей на Херсонщині, розвозив хліб: історія поліцейського з Нововоронцовки Володимира Шляпіна
Старший дільничний офіцер Бериславського районного відділу поліції Володимир Шляпін родом з Нововоронцовки. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії волонтерив, займався евакуацією жителів, став до лав місцевого загону оборони та захищав рідне селище. Про це у Facebook повідомила поліція Херсонської області.
Нововоронцовка жодного дня не була в окупації, ЗСУ відбили на цьому напрямку атаки армії РФ та відтіснили їх на кілька кілометрів, говорить Володимир Шляпін. Їх розташовувались за чотири-п'ять км від села, тому вони регулярно обстрілювали населений пункт. На захист рідної Нововоронцовки та щоб допомогти людям, місцеві жителі, зокрема правоохоронці, об’єдналися у загін оборони.
"Я виріс, навчався і працював дільничним у Нововоронцовці, тут мій дім, моя родина, друзі, спогади і все моє життя. Жодної хвилини не виникало думки поїхати з селища. Разом із волонтерами та мисливцями ми патрулювали, під обстрілами возили людям хліб та продукти, евакуйовували поранених та тих, хто хотів виїхати у більш безпечні місця", — говорить дільничний.
З початку війни Нововоронцовка сильно постраждала від обстрілів. Будинок дільничного теж пошкодило, розбило дах, вибило вікна та посікло стіни. Селище обстежували сапери, вилучали фрагменти боєприпасів, на дитячому майданчику знайшли чимало уламків від касетних снарядів. Нині Володимир Шляпін за допомогою металошукача поступово обстежує ділянки, які можуть бути забруднені російським озброєнням.
"Неподалік від населеного пункту виявив два схрони з ворожими боєприпасами. Селище і досі обстрілює російська армія, позиції якої навпроти Нововоронцовки на лівому березі Каховського водосховища. Тож, стараюсь допомагати людям з евакуацією та доставленням гуманітарної допомоги, реагую на всі звернення, провожу роз’яснювальну роботу щодо вибухонебезпечних предметів", — каже правоохоронець.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Херсонському напрямку армія РФ обстріляла протягом доби 17 населених пунктів
На Херсонському напрямку російська армія протягом доби обстріляла Михайлівку, Новодмитрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Берислав, Томарине, Веселе, Козацьке, Бургунку, Вірівку, Іванівку, Антонівку, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївку, Миролюбівку, повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Вінницька ОВА відправила на Херсонщину 28 працівників з різних громад та 11 спеціалізованих машин
Вінницька ОВА відправила на Херсонщину 28 працівників з різних громад та 11 спеціалізованих машин для подолання наслідків після підриву Каховської ГЕС. Зокрема, самоскиди, фронтальні навантажувачі, вакуумно-підмітальну техніку. Також до Херсонської громади відправили 20 єврокубів для питної води, повідомила у Telegram ОВА.
На тимчасово окупованій частині Херсонщини у зоні підтоплення — значна частина архітектурних та історичних пам'яток
На Херсонщині у зоні підтоплення значна частина архітектурних і історичних памʼяток знаходиться на тимчасово окупованих територіях. На лівому березі серед важливих місць — будинок Поліни Райко, Олешківська січ, фортеця Тягинь. Про це у телемарафоні "Єдині новини" повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
За його словами, точної інформації про масштаби руйнувань на сьогодні нема. Є тільки фото, відео та повідомлення людей, які про це говорять.
"Є інша загроза. На території, яку контролює Україна через обміління Каховського водосховища відкрито дуже багато історичних пам’яток. Там вже почали працювати археологи заповідника Хортиця. Ми запросили також додатковий запит міжнародної організації для фінансування археологічних робіт. Це для того, щоб можна було зберегти ті знахідки, які оголила вода", — розповів Ткаченко.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
На Херсонщині від початку доби рятувальники відкачали понад 12 тисяч тонн води
На Херсонщині від початку доби рятувальники відкачали понад 12 тисяч тонн води з 40 будинків та підвалів. Загалом від початку ліквідації наслідків підтоплення — 121 тисячу тонн води, повідомила у Telegram ДСНС України.
Станом на 14:00 середній рівень води на Херсонщині становить 0,93 метра
Станом на 14:00 середній рівень води на Херсонщині становить 0,93 метра. Підтопленими залишаються 879 будинків у шести населених пунктах на правобережжі. На тимчасово окупованих територіях затоплені 17 населених пунктів, повідомила у Telegram ОВА.
На деокупованій частині Херсонщини 80% енергетичного обладнання вдалось зберегти після підтоплення
Після затоплення на деокупованій частині Херсонщини 80% енергетичного обладнання вдалось зберегти. Найгірша ситуація наразі у Микільському. На ремонт та запуск підтопленої енергоінфраструктури знадобиться щонайменше місяць. А з середини наступного тижня енергетики почнуть підʼєднувати до мережі херсонський мікрорайон Корабел, повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.
У Херсоні відкриють в'їзд до частини мікрорайону Корабел
У Херсоні з понеділка 19 червня відкриють в'їзд до частини мікрорайону Корабел. До Гідропарку та Нафтогавані в'їзду поки немає, там тривають роботи з розмінування та прибирання. Комендантська година триватиме з 22 до 5 ранку, повідомив керівник МВА Мрочко.
Звільнити медиків з полону РФ: херсонці взяли участь у мирній акції в столиці
18 червня на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція, організована БО "Військові медики України". Як розповіла Суспільному членкиня організації Світлана Богданенко, наразі з неофіційних джерел відомо про понад 300 українських медиків, які перебувають у російському полоні.
Серед них — лікарі з Херсонщини. Зокрема військовий хірург, який потрапив у полон 16 травня минулого року разом із бійцями Азовсталі. З того часу родина не мала з ним контактів, і лише зі слів звільнених із полону бійців знають, що він живий. В акції взяли участь понад сто людей.
Зруйновано майже 30% будинків, відсутні світло, газ та вода: наслідки затоплення Голопристанської громади на Херсонщині
Станом на 10:30 у тимчасово окупованій Голопристанській громаді через затоплення зруйновано близько 30 % будинків.
В центральній та східній частинах Голої Пристані рівень води в низинах складає близько одного метра. В підтоплених частинах міста відсутні світло, газ та вода.
Жителі сіл Кардашинка та Кохани не мають доступу до своїх будинків. У Великій та Малій Кардашинці не працюють магазини, продукти не завозять, повідомляє Голопристанська МВА.
Армія РФ обстріляли авто на тимчасово окупованій Херсонщині. Загинули двоє людей, серед них дитина
Вчора 17 червня, на тимчасово окупованій Херсонщині, по дорозі від Олешок до села Саги російські військові обстріляли автомобіль, в якому перебував чоловік разом з сином. Підлітку було 15 років. Обидва загинули, повідомили в Офісі Генпрокурора.
Також російськими снарядами був поранений 17-річний хлопець у Козацькому. За даними Офісу Генпрокурора з початку війни на Херсонщині постраждало 113 дітей.
На Херсонщині рівень води знизився до позначки 0,7 метра
На Херсонщині рівень води знизився до 0,7 метра. На правобережжі підтопленими залишаються шість населених пунктів, на окупованих територіях — 17, повідомляє ДСНС.
Рятувальники за добу відкачали понад 24 тисячі тонн води з 82 будинків та підвалів, з початку робіт — 107 тис. тонн води з 413 будинків та підвалів.
Із зон затоплення евакуювали ️дві тисячі 783 людини, зокрема, 309 дітей, 80 маломобільних та 284 тварини.
Над Херсонщиною Сили оборони знищили російський БпЛА типу Zala
Зранку над Херсонщиною Сили оборони знищили черговий російський БпЛА типу Zala. А також завдали ударів по позиціях протиповітряної оборони та скупченню живої сили військ РФ в Скадовському та Херсонському районах.
Втрати армії РФ складають: 9 військових, переобладнаний човен, гармата, танк та вісім одиниць автобронетехніки, повідомив спікер оперативного командування "Південь", полковник Владислав Назаров.
Армія РФ випустила по Херсонщині за добу 467 снарядів
Упродовж минулої доби армія РФ 68 разів обстріляла Херсонщину. По Херсону випустили 29 снарядів. Поцілили у житлові квартали. Одна людина загинула, четверо були поранені, серед них дитина, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку
Минулої доби російські війська завдали авіаційного удару по Козацькому та Комишанах. А також з артилерії атакували Михайлівку, Новодмитрівку, Червоний Маяк, Шляхове, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївку, Бургунку, Ольгівку, Тягинку, Новотягинку, Понятівку, Садове, Молодіжне, Антонівку, Херсон, Чорнобаївку, Ромашкове, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис та Софіївку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.
У тимчасово окупованому Скадовську було чутно вибухи, повідомляють місцеві жителі.