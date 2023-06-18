Під обстрілами евакуював людей на Херсонщині, розвозив хліб: історія поліцейського з Нововоронцовки Володимира Шляпіна

Старший дільничний офіцер Бериславського районного відділу поліції Володимир Шляпін родом з Нововоронцовки. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії волонтерив, займався евакуацією жителів, став до лав місцевого загону оборони та захищав рідне селище. Про це у Facebook повідомила поліція Херсонської області.

Нововоронцовка жодного дня не була в окупації, ЗСУ відбили на цьому напрямку атаки армії РФ та відтіснили їх на кілька кілометрів, говорить Володимир Шляпін. Їх розташовувались за чотири-п'ять км від села, тому вони регулярно обстрілювали населений пункт. На захист рідної Нововоронцовки та щоб допомогти людям, місцеві жителі, зокрема правоохоронці, об’єдналися у загін оборони.

Херсонщина. Старший дільничний офіцер Бериславського районного відділу поліції Володимир Шляпін Фото: скрін з відео Поліція Херсонської області/Facebook

"Я виріс, навчався і працював дільничним у Нововоронцовці, тут мій дім, моя родина, друзі, спогади і все моє життя. Жодної хвилини не виникало думки поїхати з селища. Разом із волонтерами та мисливцями ми патрулювали, під обстрілами возили людям хліб та продукти, евакуйовували поранених та тих, хто хотів виїхати у більш безпечні місця", — говорить дільничний.

З початку війни Нововоронцовка сильно постраждала від обстрілів. Будинок дільничного теж пошкодило, розбило дах, вибило вікна та посікло стіни. Селище обстежували сапери, вилучали фрагменти боєприпасів, на дитячому майданчику знайшли чимало уламків від касетних снарядів. Нині Володимир Шляпін за допомогою металошукача поступово обстежує ділянки, які можуть бути забруднені російським озброєнням.

"Неподалік від населеного пункту виявив два схрони з ворожими боєприпасами. Селище і досі обстрілює російська армія, позиції якої навпроти Нововоронцовки на лівому березі Каховського водосховища. Тож, стараюсь допомагати людям з евакуацією та доставленням гуманітарної допомоги, реагую на всі звернення, провожу роз’яснювальну роботу щодо вибухонебезпечних предметів", — каже правоохоронець.