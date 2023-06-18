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Індія планує імпортувати 30% нафти з Росії — Reuters
НАФТАІндіяРОСІЯСвітЕкономіка

Індія планує імпортувати 30% нафти з Росії — Reuters

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Індія планує імпортувати 30% нафти з Росії — Reuters
Прапор Індії на фоні штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Фото: Twitter / India at UN, NY

Індія збільшила імпорт російської нафти в 10 разів, а у 2023-2024 роках країна планує вийти на 30% імпорту нафти з РФ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву виконавчого директора індійської нафтогазової компанії Indian Oil Вінода Кумара.

"Частка російського імпорту сирої нафти, яка становила менш як 2% у 2021-2022 роках, зросла у 10 разів, приблизно до 20% в імпорті нафти Індією", — сказав Кумар.

При цьому історичний пік імпорту російської сирої нафти Індією був досягнутий у травні 2023 року.

Як пише агенство, Росія перенаправляє свої енергоносії із західних країн, які запровадили обмеження та санкції на торгівлю з Москвою, включно з обмеженням цін на нафту, після вторгнення РФ в Україну.

Станом на зараз більшу частину перенаправленої російської енергії купують Китай та Індія.

Що відомо про нафтові санкції

5 грудня набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель.

На початку травня Єврокомісія представила країнам-членам ЄС проєкт нового пакету санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, передбачено нафтове ембарго для РФ. На тлі цього повідомлення на світових ринках зросли ціни на нафту.

На початку липня країни "Великої сімки" домовилися обвалити ціни на російську нафту. Створивши таким чином спеціальний механізм, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі. Механізм має запрацювати 5 грудня 2022 року.

6 жовтня ЄС затвердив 8-ий пакет антиросійських санкцій, який в тому числі закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7. Обмеження мають набути чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для продуктів перероблення нафти.

Однак 25 листопада стало відомо, що ЄС призупинив переговори про обмеження цін на російську нафту, оскільки Польща та країни Балтії вважали попередню пропозицію щодо ціни на рівні $65 за барель "занадто щедрою" для Росії.

2 грудня після тривалих переговорів країни ЄС домовилися встановити граничну ціну на російську нафту морського походження на рівні 60 доларів за барель.

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.

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