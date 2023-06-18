ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У миколаївських водоймах виявлено холероподібний вібріон. Що відомо
Регіони

У миколаївських водоймах виявлено холероподібний вібріон. Що відомо

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У миколаївських водоймах виявлено холероподібний вібріон. Що відомо
Відбір води для аналізів, 14 червня 2023 року. Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв

Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводить дослідження води поверхневих водойм Миколаївщини. Станом на 18 червня у воді виявлено холереподібний вібріонє маркером можливої наявності холерного вібріону.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Дослідження проводилися в акваторії Миколаївщини. За інформацією центру контролю та профілактики хвороб, у водоймах не виявили холерний вібріон, натомість присутній холероподібний у наступних місцях:

  • річка Інгулець, місто Снігурівка;
  • Бузький лиман, пляж "Чайка", рекреаційна зона "Намив" у міств Миколаєві;
  • річка Інгул, місто. Миколаїв;
  • Дніпро-Бузький лиман.

За мікробіологічними показниками лактозопозитивна кишкова паличка (при допустимому рівні 5000 од.) становить у річці Інгулець — 240000000, а у Дніпро-Бузькому лимані — 6200–13000.

У Дніпро-Бузькому лимані відмічається перевищення гранично допустимих концентрацій по аміаку.

Що відомо про підтоплення Миколаївщини

  • Російська окупаційна армія 6 червня підірвала Каховську ГЕС (гідроелектростанцію) в Херсонській області. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
  • На Миколаївщині підтоплення окупованого Кінбурнського півострова через підрив Каховської ГЕС не буде. Але теоретично може підтопити дорогу й тимчасово півострів стане островом.
  • У Снігурівській міській територіальній громаді шостого червня створили штаб з реагування на можливе підтоплення внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС, що може призвести до підвищення рівня води в річці Інгулець. У громаді готові розміщувати людей з населених пунктів, які перебувають у зоні підтоплення.
  • Затоплені населені пункти на Миколаївщині: фахівці фіксують зменшення рівня води.
  • Також на Миколаївщині сформували бригади з контролю та профілактики хвороб.

Слідкуйте за новинами Суспільного Миколаїв у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж
На початок