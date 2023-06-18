У миколаївських водоймах виявлено холероподібний вібріон. Що відомо

Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводить дослідження води поверхневих водойм Миколаївщини. Станом на 18 червня у воді виявлено холереподібний вібріон.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Дослідження проводилися в акваторії Миколаївщини. За інформацією центру контролю та профілактики хвороб, у водоймах не виявили холерний вібріон, натомість присутній холероподібний у наступних місцях:

річка Інгулець, місто Снігурівка;

Бузький лиман, пляж "Чайка", рекреаційна зона "Намив" у міств Миколаєві;

річка Інгул, місто. Миколаїв;

Дніпро-Бузький лиман.

За мікробіологічними показниками лактозопозитивна кишкова паличка (при допустимому рівні 5000 од.) становить у річці Інгулець — 240000000, а у Дніпро-Бузькому лимані — 6200–13000.

У Дніпро-Бузькому лимані відмічається перевищення гранично допустимих концентрацій по аміаку.

Що відомо про підтоплення Миколаївщини

Російська окупаційна армія 6 червня підірвала Каховську ГЕС (гідроелектростанцію) в Херсонській області. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

На Миколаївщині підтоплення окупованого Кінбурнського півострова через підрив Каховської ГЕС не буде. Але теоретично може підтопити дорогу й тимчасово півострів стане островом.

У Снігурівській міській територіальній громаді шостого червня створили штаб з реагування на можливе підтоплення внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС, що може призвести до підвищення рівня води в річці Інгулець. У громаді готові розміщувати людей з населених пунктів, які перебувають у зоні підтоплення.

Затоплені населені пункти на Миколаївщині: фахівці фіксують зменшення рівня води.

Також на Миколаївщині сформували бригади з контролю та профілактики хвороб.

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