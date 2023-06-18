В Авдіївці знайшли ще трьох дітей — Барабаш

Позавчора, 16 червня, в Авдіївці знайшли дівчинку шести років із мамою, які виїхали із міста два місяці тому у Дніпропетровську область. Також стало відомо ще про двох дітей. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив начальник МВА Віталій Барабаш.

"Вчора ще така сама дитина (знайшлася — ред.), є інформація, що й третя дитина є у місті. 99 відсотків, що вивеземо цих дітей", — наголосив Барабаш.

Нині в Авдіївці, за даними начальника МВА, залишаються 1728 людей, з яких молоді — відсотків до 10. До початку повномасштабного вторгнення в місті офіційно проживали майже 33 тисячі жителів. "Але ж реальна цифра була 26 тисяч. Ніби-то менш ніж десять відсотків жителів лишаються, але 1728 — це велика цифра", — уточнив він.

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