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На тимчасово окупованій частині Херсонщини у зоні підтоплення — значна частина архітектурних та історичних пам'яток
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На тимчасово окупованій частині Херсонщини у зоні підтоплення — значна частина архітектурних та історичних пам'яток

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На тимчасово окупованій частині Херсонщини у зоні підтоплення — значна частина архітектурних та історичних пам'яток
Херсонщина. Наслідки підтоплення будинку-музею Поліни Райко в тимчасово окупованих Олешках Фото: Семен Храмцов/Facebook

На Херсонщині у зоні підтоплення значна частина архітектурних і історичних памʼяток знаходиться на тимчасово окупованих територіях. На лівому березі серед важливих місць будинок Поліни Райко, Олешківська січ, фортеця Тягинь. Про це у телемарафоні "Єдині новини" повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, точної інформації про масштаби руйнувань на сьогодні нема. Є тільки фото, відео та повідомлення людей, які про це говорять.

"Є інша загроза. На території, яку контролює Україна через обміління Каховського водосховища відкрито дуже багато історичних пам’яток. Там вже почали працювати археологи заповідника Хортиця. Ми запросили також додатковий запит міжнародної організації для фінансування археологічних робіт. Це для того, щоб можна було зберегти ті знахідки, які оголила вода", розповів Ткаченко.

Також через підрив Каховської ГЕС до берегів Одеси прибиває чимало предметів – уламків будинків, меблів. Однією з останніх знахідок є грецька амфора. На одному з пляжів Одеси її знайшов херсонець.

Що відомо про затоплення на лівобережжі Херсонщини

Станом на ранок 18 червня у Голопристанській громаді через затоплення зруйновано близько 30% будинків. Жителі сіл Кардашинка та Кохани не мають доступу до своїх будинків.

В тимчасово окупованих Олешках внаслідок повені багато зруйнованих будинків, але точний підрахунок наслідків через окупацію зробити неможливо. Вода відступає, всі, хто сидів на дахах евакуювалися, ті, хто залишилися у своїх будинках — сидять на других поверхах, їм підвозять харчі.

Вода, якою затопило Херсонщину внаслідок підриву ГЕС, практично відійшла з Нової Каховки. Будинки на Дніпровському проспекті з підтопленими підвалами, яка ж насправді ситуація в цьому районі міста дізнатись неможливо — військові РФ повністю закрили проспект.

Від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка Бериславського району, які були затоплені, повністю відійшла вода.

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