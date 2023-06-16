На Донеччині стартував сезон літнього меду. Обстріли на бджіл не впливають, кажуть пасічники. Проте через те, що аграрії цього року сіяли менше, ніж до вторгнення, і меду може бути менше.

Петро займається бджолярством близько 20 років. До повномасштабного вторгнення мав дванадцять вуликів, зараз — вісім. Цього року, каже чоловік, поля біля села не засіяли, і це впливає на кількість меду та якість.

"Колгоспи, радгоспи не обробили поля. Скільки полів неораних залишилося, скільки не засіяних. Ми завжди сподіваємося на еспарцет — це дуже хороший медонос. Якщо еспарцет цвіте, липа цвіте, щось принесуть. По бджолам бачите рух якийсь інтенсивний, значить є взяток", — розповів бджоляр.

Бджоляр Петро. Фото: Суспільне Донбас

Цьогорічний мед чоловік ще не викачував, проте сподівається отримати близько 200 літрів, двадцять з яких треба залишити для бджіл на зиму. Минулі роки збирав більше 300 літрів.

"Як вважається, якщо хоч відро меду з вулика викачав — це вже добре. Якщо запечатані рамки, то мед зрілий, вони його повністю приготували на зиму", — каже Петро.

Бджоли біля вулика у Пліщіївці Донецька область, 9 червня 2023 рік. Фото: Суспільне Донбас

Близькість до лінії розмежування та обстріли села на бджіл вливають, каже бджоляр.

Та наразі почався період обробки полів хімікатами, каже заступниця директора департаменту агропромислового комплексу і земельних ресурсів Олена Рабакова. Радить бджолярам бути особливо обачними.

"Завжди поставало питання взаємодії бджолярів та аграріїв. Зараз період обробки полів, аграрії мають попереджати про обробку полів, щоб бджоляри не випускали своїх бджіл вночі, щоб вони не потравилися. Ті бджолярі, які не вивезли свої пасіки, бо багато хто повивозив, вони намагаються знайти спільну мову з міськими адміністраціями та аграріями, щоб під час обробки бджоли не померли", — зазначила Олена Рибакова

Заступниця директора департаменту агропромислового комплексу і земельних ресурсів Донецької ОДА Олена Рибакова. Фото: Суспільне Донбас

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