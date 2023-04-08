7 квітня у Херсоні виникла пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. Ймовірна причина загоряння — необережність під час експлуатації електроприладів, повідомило у Facebook ГУ ДСНС України в Херсонській області.

До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло о 16:20. По вул. І.Кулика загорілась квартира на третьому поверсі. Під час гасіння пожежі виявили жінок: одну травмовану в квартирі, де виникла пожежа, іншу жінку в квартирі на четвертому поверсі, куди піднявся щільний дим.

Херсон. В одній з квартир багатоповерхівки загорілась квартира, 7 квітня 2023 року Фото: ДСНС Херсонщини/Facebook

"Обох жінок рятувальники вивели на свіже повітря та передали медикам. Пожежу ліквідували на площі 10 кв.м", — йдеться у дописі.

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