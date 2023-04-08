У Краматорську рятувальники ДСНС завершили прибирання наслідків паводка, яки й виник у Краматорську 4 січня. Всього було відкачано понад 10 тисяч кубічних метрів води.

Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

"Протягом 7 квітня рятувальники відкачали 2852 куб. м води за 31 адресою. Всього з початку виникнення події було відкачано 10705 куб. м води за 74 адресами", — йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС Донецької області

Фото: ДСНС Донецької області

Зруйнований водоскидний шлюз у Краматорську, Фото: Павло Кириленко

Що відомо про повінь у Краматорську

Про надзвичайну ситуацію міська військова адміністрація повідомила зранку 4 квітня. Як розповіли місцеві жителі, вода піднялась в одному зі ставків в селищі Городещино на околицях Краматорська. Через це вода піднялась і в річках Бичок та Торець. За словами місцевих, вулиці затоплені водою, течією позносило теплиці, вулики, забори та різні господарські споруди.

ДСНС, комунальники, влада почали рятувальні роботи та будівництво конструкції, яка б зупинила потік води.

Близько 260 домовладінь на тридцяти вулицях були підтоплені.

Постраждалі від повені у Краматорську можуть отримати допомогу

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