У Маріуполі окупантами пошкоджено 90% всіх шкіл

У тимчасово окупованому Маріуполі пошкоджено 90% з усіх 54 шкіл, які були у місті до російської окупації. Деякі навчальні заклади окупанти знесли, вже після захоплення міста. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"За попередніми даними, росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста – 54 навчальні заклади. З них, 19 мають критичні ушкодження. 8 шкіл зруйновано повністю", — йдеться у повідомленні.

Також у міськраді опублікували відео школи №32 у Приморському районі. Будівля розбита. Школу №30 у Кальміуському районі остаточно знесли, на її території залишився пустир та груди каміння.

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