Суд визнав жителя Миколаєва винним у поширенні інформації щодо розташування Збройних сил України та корегуванні вогню по будівлях закладів освіти. Чоловіка засудили до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що чоловік від початку вторгнення країни-агресора збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення українських військових, передавав цю інформацію представникам РФ.

Також миколаївець коригував вогонь по професійних закладах освіти, загальноосвітніх школах, дитячих садках тощо.

"Підозрюваний здійснював постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили російську сторону, а результати спостереження надсилав кураторам закритими канали електронного зв’язку. Отримані дані російські війська використовували для нанесення прицільних ракетних ударів", — йдеться у повідомленні.

Чоловік станом на 8 квітня перебуває під вартою. Його засуджено до 8 років позбавлення волі за статтею "Несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних сил України, вчиненого в умовах воєнного стану"

Станом на 8 квітня вирок не набув законної сили, оскільки є час на його апеляційне оскарження.

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